В Пентагоне заявили, что одна из систем получила повреждения. В то же время сейчас уже все хорошо.

Обратите внимание В Минобороны и СНБО высмеяли вброс России об уничтожении ЗРК Patriot

В Пентагоне заявили, что одна система Patriot в Украине была повреждена, но теперь ее починили и она полностью в рабочем состоянии,

– говорится в сообщении.

Что говорили в Воздушных силах ВСУ

Российские оккупанты уже традиционно выдали очередную чушь об "уничтоженных Patriot". В то же время в Воздушных силах ВСУ успокоили людей и рассказали, что это невозможно.

Юрий Игнат – спикер ВСУ – заявил, что одним "Кинжалом" уничтожить Patriot – нереалистично.

"Если там и есть определенные повреждения, то, я думаю, они будут восстановлены", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что Противовоздушная оборона будет работать и в дальнейшем будет защищать всех.

Важно! В ночь на 16 мая российские захватчики нанесли одну из самых плотных атак по Киеву. По украинской столице было выпущено сразу 18 ракет. К счастью, силы ПВО уничтожили все вражеские цели, в том числе 6 аэробалистических ракет "Кинжал".