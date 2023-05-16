Именно так прокомментировали в украинском оборонном ведомстве слухи о якобы уничтожение Patriot в Украине.

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Прессслужба Министерства обороны России более мощная, чем армии большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир, ее государственных СМИ и спикера минобороны Конашенкова более чем достаточно,

– отметили в ведомстве.

Отметим, что ведомство страны-агрессора в ежедневной сводке нафантазировало "высокоточный удар гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по зенитному ракетному комплексу Patriot производства США".

Спикер СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона также прокомментировал выдумки россиян. Он подчеркнул, что эти вбросы на внутреннего потребителя. В то же время он отметил, что украинцы должны навсегда забыть о привычке снимать и тем более выкладывать в интернет работу ПВО.

Относительно работы систем Patriot, Данилов подчеркнул, что на сегодняшний день они выполняют безупречно свою работу.

В США тоже распространились слухи о повреждениях Patriot: что известно