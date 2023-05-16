Саме так прокоментували в українському оборонному відомстві чутки про нібито знищення Patriot в Україні.

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Пресслужба Міністерства оборони Росії потужніша, ніж армії більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ, її державних ЗМІ та спікера міноборони Конашенкова більш ніж достатньо,

– зазначили у відомстві.

Зауважимо, що відомство країни-агресора у щоденному зведенні нафантазувало "високоточний удар гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" по зенітному ракетному комплексу Patriot виробництва США".

Спікер РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону також прокоментував вигадки росіян. Він наголосив, що ці вкиди на внутрішнього споживача. Водночас наголосив, що українці повинні назавжди забути про звичку знімати і тим більше викладати в інтернет роботу ППО.

Щодо роботи систем Patriot, Данілов наголосив, що на сьогодні вони виконують бездоганно свою роботу.

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