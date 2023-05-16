Проте з кожною ракетною атакою кількість такої зброї в окупантів зменшується. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, що ворог час від часу використовує "Кинджали". Він зауважив, що ми це бачимо це по зведеннях, які публікують Повітряні сили ЗСУ.

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Ігнат повідомив, що ГУР оприлюднило кілька місяців тому дані щодо кількості озброєння у росіян. Відповідно до них, окупанти мають до 50 ракет Х-47 "Кинджал".

Це, безумовно, не є багато,

– відзначив він.

Нещодавно загарбники використовували "Кинджал", нагадав речник Повітряних сил ЗСУ, і тоді його вперше було збито. Перед цим по Києву та Запоріжжю було зафіксовано роботу 2 "Кинджалів".

"Раніше теж були випадки, зокрема, Вінниччина була атакована цим типом ракет", – додав він.

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Потрібно посилювати санкції

Загалом, за словами Ігната, якщо не брати до уваги атаку 16 травня, було зафіксовано понад 20 "Кинджалів" над територією Україну.

Проте перевірити точність цих даних важко, тому що у перші дні повномасштабного вторгнення, коли вибухало все і всюди, було не до розбірок, чим вдарив ворог, – балістичною ракетою "Іскандер-М", "Кинджалом" чи чимось ще,

– пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

За даними розвідки, на жаль, росіяни ще можуть виготовляти ракети Х-101 та "Калібр", а також, можливо, "Іскандери".

"Кинджал" – це є "Іскандер" повітряного базування, який має інші характеристики, тому що запускається не з землі, а з літака,

– підкреслив він.

За словами Юрія Ігната, саме тому потрібно посилювати санкції, щоб максимально ускладнити Росії виготовлення цих знарядь для вбивств.

Зверніть увагу! За повідомленням Генштабу ЗСУ, загарбники 16 травня атакували Україну 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Але всі вони були знищені силами та засобами ППО Повітряних сил ЗС України.

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