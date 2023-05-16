Росіяни атакували столицю близько 03:00. Дізнайтеся перші деталі ракетного удару по Києву від міського голови Віталія Кличка.

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На території зоопарку впали уламки ракети

За словами мера міста, у Києві пролунали вибухи. Їх було кілька у Солом'янському районі. Також відомо, що на територію зоопарку у Шевченківському районі впали уламки ракети.

Усі служби прямують на місця. Подробиці – згодом. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях!

– закликав міський голова.

У КМВА також прокоментували ситуацію. Очільник Сергій Попко зазначив, що з попередньою інформацією, падіння уламків зафіксовано в:

Оболонському;

Шевченківському;

Солом'янському;

Дарницькому районах.

Що стосується даних про потерпілих і руйнування, то наразі вони відсутні. Водночас, зазначає начальник КМВА, інформація уточнюється.

О 03:39 Віталій Кличко актуалізував інформацію щодо наслідків ракетного удару. За його словами, у Солом'янському районі спалахнуло кілька автомобілів після падіння уламків ракети. Крім того, пошкоджена будівля площею 200 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники. Наразі не виявили потерпілих.

О 03:46 Віталій Кличко опублікував новий допис. Він повідомив про пошкодження уламками ракети двох автомобілів у Дарницькому районі. На цей момент інформації про постраждалих не надходило.

03:56 з'явився новий допис від міського голови. Він зазначив, що попередньо у Солом'янському районі троє людей постраждали внаслідок ракетного удару. В Оболонському районі, де впали уламки ракет, минулося без потерпілих.

04:11 Віталій Кличко зазначив, що у лісопарковій зоні у Дарницькому районі зафіксували падіння уламків БпЛА. Минулося без загоряння.

Що відомо про ракетний удар по Києву