Россияне атаковали столицу около 03:00. Узнайте первые детали ракетного удара по Киеву от мэра Виталия Кличко.

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На территории зоопарка упали обломки ракеты

По словам мэра города, в Киеве раздались взрывы. Их было несколько в Соломенском районе. Также известно, что на территорию зоопарка в Шевченковском районе рухнули обломки ракеты.

Все службы направляются на места. Подробности – впоследствии. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях!

– призвал городской голова.

В КГВА также прокомментировали ситуацию. Глава Сергей Попко отметил, что с предварительной информацией, падение обломков зафиксировано в:

Оболонском;

Шевченковском;

Соломенском;

Дарницком районах.

Что касается данных о пострадавших и разрушениях, то пока они отсутствуют. В то же время, отмечает начальник КГВА, информация уточняется.

В 03:39 Виталий Кличко актуализировал информацию о последствиях ракетного удара. По его словам, в Соломенском районе вспыхнуло несколько автомобилей после падения обломков ракеты. Кроме того, повреждено здание площадью 200 квадратных метров. На месте работают спасатели. Пока не обнаружили пострадавших.

В 03:46 Виталий Кличко опубликовал новое сообщение. Он сообщил о повреждении обломками ракеты двух автомобилей в Дарницком районе. В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

03:56 появилось новое сообщение от городского головы. Он отметил, что предварительно в Соломенском районе три человека пострадали в результате ракетного удара. В Оболонском районе, где упали обломки ракет, обошлось без пострадавших.

04:11 Виталий Кличко отметил, что в лесопарковой зоне в Дарницком районе зафиксировано падение обломков БПЛА. Прошло без возгорания.

Что известно о ракетном ударе по Киеву