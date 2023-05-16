В Киеве и по всей территории Украины раздается воздушная тревога. Около трех ночи жители столицы сообщили о том, что в городе раздается целый ряд взрывов. Призываем не покидать укрытий и оставаться там, пока не будет сигнала об отбое.
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В Киеве работает ПВО
В КГВА отметили, что в столице работает ПВО. Жителей призывают сохранять спокойствие, а также оставаться в убежищах. Этот простой алгоритм действий может уберечь вам жизнь.
Попробуем в хронологическом порядке рассказать, какая ситуация в столице Украины:
Это важно! Ни в коем случае не снимайте на фото и видео работу ПВО. Если же соответствующий соблазн у вас возник, то ни в коем случае не выкладывайте соответствующие материалы в социальные сети. Помните, что вы подыграете врагу и можете сдать позиции нашей противовоздушной обороны.