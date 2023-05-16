По предварительной информации по мониторинговым каналам, воздушную тревогу объявили из-за запуска крылатых ракет "Калибр". Что бы враг ни запустил, если в вашем регионе – воют сирены, то немедленно отправляйтесь к укрытию и оставайтесь там до отбоя.
Заметим, что к вечеру 15 мая воздушная тревога на протяжении менее чем 20 минут звучала по всей территории Украины. Тогда причиной тому стал взлет с аэродрома Саваслейка истребителя МиГ-31К. Отметим, что опасно это воздушное судно тем, что является ракетоносителем "Кинжалов".
Да, вы можете возразить, что у Украины уже есть Patriot, поэтому "Кинжалы" нам не страшны. Но это не так. Хотя 6 мая в Воздушных силах и подтвердили сбивание этой аэробалистической ракеты, у нашего государства нет достаточного количества установок, чтобы прикрыть небо полностью. Именно поэтому тревоги и дальше будут раздаваться в каждой области, когда в небе будут МиГ-31К с "Кинжалами".