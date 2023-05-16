По предварительной информации по мониторинговым каналам, воздушную тревогу объявили из-за запуска крылатых ракет "Калибр". Что бы враг ни запустил, если в вашем регионе – воют сирены, то немедленно отправляйтесь к укрытию и оставайтесь там до отбоя.

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Тревоги ширились с Юга

02:59 Воздушную тревогу объявили также жителям Харьковской области.

02:54 Также о взрывах сообщили и в Киеве. Там, предварительно, работала ПВО.

02:52 СМИ сообщают, что в Киевской области жители слышали звуки взрывов.

02:23 Сирены завыли в Хмельницкой, Волынской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, а через минуту – в Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях, а также в Киеве и Киевской области.

02:13 Карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Предупреждали об угрозе ракетного удара жителей Черкасской области. А уже через несколько минут сирены выли в Винницкой области.

02:10 Monitor сообщает, что предварительно россияне запустили крылатые ракеты типа "Калибр". Но эта информация нуждается в уточнении. Как бы там ни было, сирены воют – вы в укрытии.

02:09 Сирены выли уже в Одесской, Запорожской, Днепропетровской областях.

01:58 В мониторинговом канале Monitor отметили, что наблюдается активность тактической авиации в акватории Черного моря.

01:57 Воздушную тревогу объявили жителям Херсонщины. Через минуту – на Николаевщине, а через две – на Кировоградщине, Полтавщине.

Заметим, что к вечеру 15 мая воздушная тревога на протяжении менее чем 20 минут звучала по всей территории Украины. Тогда причиной тому стал взлет с аэродрома Саваслейка истребителя МиГ-31К. Отметим, что опасно это воздушное судно тем, что является ракетоносителем "Кинжалов".

Да, вы можете возразить, что у Украины уже есть Patriot, поэтому "Кинжалы" нам не страшны. Но это не так. Хотя 6 мая в Воздушных силах и подтвердили сбивание этой аэробалистической ракеты, у нашего государства нет достаточного количества установок, чтобы прикрыть небо полностью. Именно поэтому тревоги и дальше будут раздаваться в каждой области, когда в небе будут МиГ-31К с "Кинжалами".