​Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами. Вечером 15 мая враг поднял в небо ракетоноситель "Кинжалов". Это послужило причиной включения воздушной тревоги по всей территории нашего государства.

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Что известно о ракетной угрозе

20:17 По всей территории Украины – отбой воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие.

20:10 Стало известно об активности тактической авиации на Юге нашей страны. Сохраняется угроза запуска управляемых авиабомб или авиаракет по линии фронта в Херсонской, Запорожье и смежных районах.

19:59 Об опасности с воздуха предупреждали и жителей Киева. А в считанные секунды карта воздушных тревог "покраснела" полностью.

19:58 В мониторинговом канале Monitor появилась информация о причине объявления воздушной тревоги. Сирены воют из-за поднятия с аэродрома "Саваслейка" МиГ-31К. Собственно, он и является тем же ракетоносителем "Кинжалов".

19:58 Украиной начала распространяться воздушная тревога. Сначала сирены звучали в Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Херсонской областях.

Важно! 6 мая в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что удалось впервые сбить аэробалистическую ракету "Кинжал". Для этого использовали ЗРК Patriot, которую нам передала Германия. Несмотря на то, что Украина уже может сбивать такие воздушные цели, существующих систем у нас недостаточно, чтобы прикрыть небо по всей стране. Так что воздушную тревогу продолжают объявлять по всей территории нашего государства.

Угроза в Азовском море

Напомним, что ранее в ОК "Юг" поделились актуальной информацией. Известно, что к утру россияне нарастили свою корабельную группировку в Черном море. Там фиксировали 12 судов. Из них – один подводный и один надводный ракетоноситель.

Это уже норма, так сказать. В то же время "чуть ли не впервые во времена полномасштабного вторжения" один ракетоноситель зашел в Азовское море. Он снаряжен восемью ракетами "Калибр". В ОК "Юг" предполагают, что он дежурит, чтобы прикрывать и защищать Крымский мост.

В ОК "Юг" также отметили, что угроза атак ракетами и дронами сохраняется. Кроме того, следует быть осмотрительными как на суше, так и в море из-за российских мин. Заметили в ведомстве, что россияне усилили обстрелы Херсона. За прошедшие сутки враг 97 раз атаковал регион. Для этого он использовал около 440 снарядов.