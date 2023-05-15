К подлодке присоединился надводный фрегат. Однако впоследствии они оба были заведены в пункты базирования.
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Корабль с "Калибрами" вывели в Азовское море
Чуть ли не впервые с начала полномасштабного вторжения в Азовское море зашел малый ракетный корабль с 8 "Калибрами". В ОК "Юг" объяснили, что он прибыл для выполнения задач, где продолжает дежурство.
Вероятно, как еще один элемент обеспечения прикрытия и защиты Крымского моста,
– допустили в "Юге".
В оперативном командовании подчеркнули, что угроза ракетных и дроновых атак сохраняется, как и минная опасность на суше и в море. Кроме того, враг усилил обстрелы Херсонской области. Только за прошедшие сутки зафиксировали 97 атак с применением около 440 снарядов.
Вместе с тем Силы обороны продолжают уничтожать врага. За минувшие сутки в зоне ответственности ОК "Юг" было уничтожено 3 БПЛА противника оперативно-тактического уровня, а также:
- 10 оккупантов;
- 5 лодок;
- 1 танк Т-72/62;
- 7 единиц инженерной и авто-бронетехники.
Актуальные потери оккупантов
Россияне продолжают кровопролитную войну, а их потери приближаются к 200 тысячам живой силы. Только за последние сутки оккупанты потеряли:
- личного состава – 199460 (+580);
- танков – 3759 (+3),
- боевых бронированных машин – 7336 (+11),
- артиллерийских систем – 3137 (+21),
- РСЗО – 562 (+0),
- средства ПВО – 316 (+2),
- самолетов – 308 (+0),
- вертолетов – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),
- крылатых ракет – 973 (+3),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6034 (+16),
- специальной техники – 407 (+3).
Генштаб ВСУ также сообщил, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.