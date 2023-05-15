До підводного човна доєднався надводний фрегат. Проте згодом вони обидва були заведені в пункти базування.

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Корабель з "Калібрами" вивели в Азовське море

Ледь не вперше з початку повномасштабного вторгнення в Азовське море зайшов малий ракетний корабель з 8 "Калібрами". В ОК "Південь" пояснили, що він прибув для виконання завдань, де продовжує чергування.

Імовірно, як ще один елемент забезпечення прикриття та захисту Кримського мосту,

– припустили в "Півдні".

В оперативному командуванні наголосили, що загроза ракетних і дронових атак зберігається, як і мінна небезпека на суші й в морі. Окрім того, ворог посилив обстріли Херсонської області. Лише за минулу добу зафіксували 97 атак із застосуванням близько 440 снарядів.

Разом з тим, Сили оборони продовжують нищити ворога. За минулу добу у зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 3 БпЛА противника оперативно-тактичного рівня, а також:

10 окупантів;

5 човнів;

1 танк Т-72/62;

7 одиниць інженерної та автобронетехніки.

Актуальні страти окупантів

Росіяни продовжують кровопролитну війну, а їхні втрати наближаються до 200 тисяч живої сили. Лише протягом останньої доби окупанти втратили: