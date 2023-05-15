До підводного човна доєднався надводний фрегат. Проте згодом вони обидва були заведені в пункти базування.

До теми У Росії вже менше можливостей для масованих атак, – ГУР про зміну тактики агресора

Корабель з "Калібрами" вивели в Азовське море

Ледь не вперше з початку повномасштабного вторгнення в Азовське море зайшов малий ракетний корабель з 8 "Калібрами". В ОК "Південь" пояснили, що він прибув для виконання завдань, де продовжує чергування.

Імовірно, як ще один елемент забезпечення прикриття та захисту Кримського мосту,
– припустили в "Півдні".

В оперативному командуванні наголосили, що загроза ракетних і дронових атак зберігається, як і мінна небезпека на суші й в морі. Окрім того, ворог посилив обстріли Херсонської області. Лише за минулу добу зафіксували 97 атак із застосуванням близько 440 снарядів.

Разом з тим, Сили оборони продовжують нищити ворога. За минулу добу у зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 3 БпЛА противника оперативно-тактичного рівня, а також:

  • 10 окупантів;
  • 5 човнів;
  • 1 танк Т-72/62;
  • 7 одиниць інженерної та автобронетехніки.

Актуальні страти окупантів

Росіяни продовжують кровопролитну війну, а їхні втрати наближаються до 200 тисяч живої сили. Лише протягом останньої доби окупанти втратили:

  • особового складу – 199460 (+580);
  • танків – 3759 (+3),
  • бойових броньованих машин – 7336 (+11),
  • артилерійських систем – 3137 (+21),
  • РСЗВ – 562 (+0),
  • засоби ППО – 316 (+2),
  • літаків – 308 (+0),
  • гелікоптерів – 294 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2720 (+24),
  • крилаті ракети – 973 (+3),
  • кораблі / катери – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6034 (+16),
  • спеціальна техніка – 407 (+3).