Ворог змінив свої цілі та завдання. Також у російських терористів стало менше можливостей. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник ГУР Андрій Юсов, пише 24 Канал.

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У Росії дедалі менше можливостей

Можливості для завдання масованих ракетних ударів із високою інтенсивністю у ворога зараз менше, ніж це було, скажімо, взимку,

– зазначив Юсов.

Він зауважив, що енергетичний бліцкриг провалився. Тож зараз основні цілі росіян – це вже не об'єкти енергетики насамперед, а все, що пов'язане зі спробами ворога зірвати продовження деокупації українських територій Силами оборони.

Тобто (цілями ворога є – 24 Канал) військові об'єкти, наші сили і засоби, техніка, інші речі, які можуть бути задіяні в цих процесах,

– пояснив представник ГУР.

Також він додав, що тактика ворога змінилася і через дефіцит певних видів озброєння. Зокрема, йдеться про високоточні та сучасні ракети, наприклад "Калібри". Замість них загарбники використовують "Шахеди", однак, так само дозовано та вибірково.

Наразі Росія продовжує активно шукати засоби так званої "компенсації" та заміни зброї по всьому світу. Поки що це не дуже вдається.

Юсов зазначив, що окупанти мають достатньо великі запаси ракет С-300, якими тривалий час можуть обстрілювати особливо прикордонні прифронтові території, що, власне, останнім часом і роблять.

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