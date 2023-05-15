З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 199 460 російських загарбників. Проте цифра може бути більшою, адже важко підрахувати знищених ворогів у зоні активних бойових дій.
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Яких втрат зазнали росіяни
Додамо, що ворог також втрачає величезну кількість техніки в Україні. Загалом з 24 лютого 2022 року наші воїни ліквідували:
- танків – 3759 (+3),
- бойових броньованих машин – 7336 (+11),
- артилерійських систем – 3137 (+21),
- РСЗВ – 562 (+0),
- засоби ППО – 316 (+2),
- літаків – 308 (+0),
- гелікоптерів – 294 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2720 (+24),
- крилаті ракети – 973 (+3),
- кораблі / катери – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6034 (+16),
- спеціальна техніка – 407 (+3).
Втрати ворога станом на 15 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Ситуація на фронті: останні новини
- У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там за добу відбулись 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.
- Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також наші захисники збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" та знищено БпЛА "Supercam".
- Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей противника.
- Крім того, 14 травня українські захисники захопили більш ніж 10 ворожих позицій. Це сталося на півночі та на півдні від Бахмута.
- Раніше речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий також розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку. Там за 3 дні контрударів вдалося звільнити 17,3 квадратних кілометри території.