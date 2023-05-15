З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 199 460 російських загарбників. Проте цифра може бути більшою, адже важко підрахувати знищених ворогів у зоні активних бойових дій.

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Яких втрат зазнали росіяни

Додамо, що ворог також втрачає величезну кількість техніки в Україні. Загалом з 24 лютого 2022 року наші воїни ліквідували:

танків – 3759 (+3),

бойових броньованих машин – 7336 (+11),

артилерійських систем – 3137 (+21),

РСЗВ – 562 (+0),

засоби ППО – 316 (+2),

літаків – 308 (+0),

гелікоптерів – 294 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2720 (+24),

крилаті ракети – 973 (+3),

кораблі / катери – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6034 (+16),

спеціальна техніка – 407 (+3).

Втрати ворога станом на 15 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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