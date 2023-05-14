Водночас очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявляв, що розмови про тактичне виведення Росії "є нісенітницею", оскільки ворожі війська продовжують залишати позиції в невизначених місцях. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Скільки кілометрів відбила Україна в районі Бахмута

Російські блогери стверджували, що українські війська встановили нові позиції на околиці Курдюмівки (14 кілометрів на південний захід від Бахмута) і відтіснили росіян за каналом Сіверський Донець-Донбас у цьому районі.

До того ж росіяни вказували, що українські сили просунулися в бік Кліщіївки (7 кілометрів на південний захід від Бахмута) з напрямку Предтечиного (16 кілометрів на південний захід від Бахмута).

ISW не спостерігала візуального підтвердження цих додаткових українських досягнень на південний захід від Бахмута чи в інших місцях у ширшому районі Бахмута,

– зазначили аналітики.

Командувач Східного угруповання військ України генерал-полковник Олександр Сирський 13 травня заявляв, що українські сили просуваються у невизначених районах фронту. А Генштаб повідомляв, що наразі наші війська ведуть активні дії в районі Бахмута.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявляв, що за три дні контрударів українські війська звільнили 17,3 квадратних кілометрів території на Бахмутському напрямку.

За даними ISW, під час останніх контратак українські війська звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута.

"Російські джерела оприлюднили кадри, які нібито показують наслідки нещодавньої контратаки українських військових на російські позиції поблизу Майорська (20 кілометрів на південний захід від Бахмута) і стверджували, що 3-тя бригада так званої "ДНР" 1-го армійського корпусу відбила штурм", – розповіли в ISW.

Окрім цього, відомий російський блогер стверджував, що нещодавні успішні українські контратаки на північ від Хромового погіршили здатність російських військ перекрити шосе між Хромовим і Часовим Яром (13 кілометрів на захід від Бахмута), важливу наземну лінію зв’язку для українських сил, які діяли в самому Бахмуті.

Блогер стверджував, що російські війська відступили у відповідь на останні українські контратаки на відносно невеликих ділянках лінії фронту, але попередив, що ці "перегрупування" можуть стати більш значними, якщо російські сили не зможуть стабілізувати лінію фронту,

– додали аналітики.

Що відбувається у передмісті Бахмута

Напередодні Ганна Маляр повідомляла, що по двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Коректних цифр не буде, бо ідуть активні бойові дії.

До того ж заступниця міністра оборони України розповіла, що у самому Бахмуті ситуація складніша. Проте запевнила, що Росії не вдається взяти під контроль місто завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців.