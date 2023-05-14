В то же время глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявлял, что разговоры о тактическом выводе России "являются чепухой", поскольку вражеские войска продолжают оставлять позиции в неопределенных местах. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Сколько километров отбила Украина в районе Бахмута

Российские блоггеры утверждали, что украинские войска установили новые позиции на окраине Курдюмовки (14 километров юго-западнее Бахмута) и оттеснили россиян за канал Северский Донец-Донбасс в этом районе.

К тому же россияне указывали, что украинские силы продвинулись в сторону Клищиевки (7 километров юго-западнее Бахмута) по направлению Предтечино (16 километров юго-западнее Бахмута).

ISW не наблюдала визуального подтверждения этих дополнительных украинских достижений юго-западнее Бахмута или в других местах в более широком районе Бахмута,

– отметили аналитики.

Командующий Восточной группировкой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский 13 мая заявлял, что украинские силы продвигаются в неопределенных районах фронта. А Генштаб сообщал, что наши войска ведут активные действия в районе Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявлял, что за три дня контрударов украинские войска освободили 17,3 квадратных километров территории на Бахмутском направлении.

По данным ISW, во время последних контратак украинские войска освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута.

"Российские источники обнародовали кадры, якобы показывающие последствия недавней контратаки украинских военных на российские позиции вблизи Майорска (20 километров юго-западнее Бахмута) и утверждали, что 3-я бригада так называемой "ДНР" 1-го армейского корпуса отбила штурм" – рассказали в ISW.

Кроме этого, известный российский блогер утверждал, что недавние успешные украинские контратаки севернее Хромового ухудшили способность российских войск перекрыть шоссе между Хромовым и Часовым Яром (13 километров к западу от Бахмута), важную наземную линию связи для украинских сил, действовавших в самом Бахмуте.

Блогер утверждал, что российские войска отступили в ответ на последние украинские контратаки на относительно небольших участках линии фронта, но предупредил, что эти "перегруппировки" могут стать более значительными, если российские силы не смогут стабилизировать линию фронта,

– добавили аналитики.

Что происходит в пригороде Бахмута

Накануне Анна Маляр сообщала, что по двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр не будет, потому что идут активные боевые действия.

К тому же заместитель министра обороны Украины рассказала, что в самом Бахмуте ситуация более сложная. Однако заверила, что России не удается взять под контроль город благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов.