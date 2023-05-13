В Минобороны уверяют, что Вооруженные Силы начали продвигаться по двум направлениям в пригороде Бахмута в Донецкой области. Это в очередной раз свидетельствует о том, что вскоре от захватчиков не осталось ни следа в этом регионе. Однако, к сожалению, оккупанты уже успели выжечь дотла город.

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"Не туман"

Собственно, в командовании украинской армии показали, как выглядит Бахмут. Эти фотографии сделала Служба по связям с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Вам может показаться, что это туман. Но нет. Это задымление от пожаров и дымовых снарядов, которые использует враг в отчаянных попытках прорвать нашу оборону,

– говорится в сообщении.

Как выглядит Бахмут / фото Генштаба

Отметим, в ходе российского вторжения в Украину в 2022 году бригада имени короля Даниила обороняла Попасную и Лисичанск.

Кроме того, следует сказать, что это военное соединение механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Он базируется в городе Яворове на Львовщине и находится в составе оперативного командования "Запад".

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