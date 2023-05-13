Об этом в ежедневной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. В Белгороде на самом деле постоянно громко, но россияне каждый раз надеются, что это ПВО.

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Белгород – опасность Харькова

Свитан отметил, что из-под Белгорода россияне постоянно работают по Харькову. Чтобы обезопасить украинский город, нужно в Белгородской области создать буферную зону – до 80 километров. Чтобы Харьков находился в еще большей безопасности, нужно уничтожить военные объекты на территории Белгородской области.



Белгород – угроза Харькову / Скриншот Deep State Map

Если будет поставлена такая задача, украинские войска эту задачу должны выполнить. Тогда будет обезопасен Харьков, который, как минимум на половину разрушен из-за этого,

– заметил военный эксперт.

Контратаки ВСУ возле Бахмута

Ситуация у Бахмута начинает ухудшаться для российских окупантов. В частности, вагнеровцы здесь практически в окружении. С одной стороны их подпирают российские линейные части, которые не выпустят их из Бахмута, с другой – ВСУ, у которых также задача уничтожать вагнеровцев.



Контратаки ВСУ возле Бахмута / Скриншот Deep State Map

"Вагнеровцев фактически нет на флангах. Фланги должны удерживать линейные части, но само расположение этих полуколец вокруг Бахмута, не дает россиянам возможности их удерживать никакими силами. Очень тонкие "клещи". В частности, на юге, у Клещиевки, где ВСУ начали зажимать," язык "для окружения Бахмута должен быть 30 километров", - подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Россияне же образовали "язык" менее 7 километров шириной, а значит там внутри смертники. С обеих сторон ВСУ могут достать и САУ, и танк, и все, что там разместят. Севернее также движение ВСУ, из Белогоровки. Правильнее всего для россиян в этой ситуации будет отступать из Бахмута на заранее подготовленные оборонительные рубежи в Попасной.

Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Обстрел БпЛА предшествует ракетным ударам

Ночь с 12 на 13 мая в Украине была неспокойной. Россияне ночью снова выпустили по территории нашей страны дроны-камикадзе. Обычно это предшествует ракетным ударам, поэтому этой ночью оккупанты могут пустить до 20 ракет. Относительно атаки БпЛА, в частности, опять лучше показала себя ПВО Киева, и такие алгоритмы нужно будет применять повсюду.

Россияне долбятся в нашу ПВО уже несколько недель, пробить ее не могут. Это очень положительный момент. Если говорить о целях БпЛА, россияне пытаются найти наши цепочки поставок оборудования, техники, которая сейчас уже заходит под прорыв,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Для готовящейся к отражению наступления вражеской армии надо отрезать другие войска от поставок боеприпасов, снарядов и т.п. Это именно то, что и пытаются делать россияне своими ракетными атаками и ударами дронов по всей территории Украины.

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