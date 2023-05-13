Про це в щоденному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. У Бєлгороді насправді постійно гучно, але росіяни щоразу сподіваються, що це ППО.

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Бєлгород – небезпека Харкову

Світан зазначив, що з-під Бєлгорода росіяни постійно працюють по Харкову. Щоб убезпечити українське місто, треба в Бєлгородській області створити буферну зону – до 80 кілометрів. Щоб Харків був у ще більшій безпеці, треба знищити військові об'єкти на території Бєлгородської області.



Бєлгород – загроза Харкову / Скриншот Deep State Map

Якщо буде поставлена така задача, то українські війська цю задачу повинні виконати. Тоді буде вбезпечений Харків, який, як мінімум на половину зруйнований через це,

– зауважив військовий експерт.

Контратаки ЗСУ біля Бахмута

Ситуація біля Бахмута починає погіршуватись для російських окупантів. Зокрема, вагнерівці тут практично в оточенні. З одного боку їх підпирають російські лінійні частини, які не випустять їх з Бахмута, з іншого боку – ЗСУ, в яких також задача знищувати вагнерівців.



Контратаки ЗСУ біля Бахмута / Скриншот Deep State Map

"Вагнерівців фактично немає на флангах. Фланги повинні утримувати лінійні частини, але саме розташування цих напівкілець довкола Бахмута, не дає росіянам можливості їх утримувати ніякими силами. Дуже тонкі "кліщі". Зокрема, на півдні, біля Кліщіївки, де ЗСУ почали затискати, "язик" для оточення Бахмута має бути 30 кілометрів", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Росіяни ж утворили "язик" менше, ніж 7 кілометрів шириною, а отже там усередині смертники. З обох боків ЗСУ можуть дістати й САУ, й танк, й усе, що там розмістять. Північніше також є рух ЗСУ, з Білогорівки. Найправильніше для росіян у цій ситуації буде відступати з Бахмута на завчасно підготовлені оборонні рубежі в Попасній.

Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео

Обстріл БпЛА передує ракетним ударам

Ніч з 12 на 13 травня в Україні була неспокійною. Росіяни вночі знову випустили по території нашої країни дрони-камікадзе. Зазвичай, це передує ракетним ударам, тож цієї ночі окупанти можуть пустити до 20 ракет. Щодо атаки БпЛА, зокрема, знову якнайкраще показала себе ППО Києва, й такі алгоритми треба буде застосовувати всюди.

Росіяни долбляться в нашу ППО вже кілька тижнів, пробити її не можуть. Це дуже позитивний момент. Якщо говорити про цілі БпЛА, росіяни намагаються знайти наші ланцюжки постачання обладнання, техніки, яка зараз заходить під прорив уже,

– підкреслив льотчик-інструктор.

Для ворожої армії, яка готується до відбиття наступу, треба відрізати інші війська від постачань боєприпасів, снарядів тощо. Це саме те, що й намагаються робити росіяни своїми ракетними атаками й ударами дронів по всій території України.

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