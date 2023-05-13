Протягом останніх чотирьох днів підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади Росії покинули свої позиції на підступах до Бахмута. Це підтвердила і британська розвідка.

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Про що це свідчить

Українські сили повернули собі щонайменше кілометр території. Для Росії ця ділянка фронту мала тактичне значення, оскільки це плацдарм на західній стороні каналу Донецьк-Донбас.

Водночас розвідка наголошує, що 72 бригада, яка є частиною російського 3-го армійського корпусу, була обмежено готова до боїв. Її перекидання на фронт свідчить про проблеми в російській армії.

Її розгортання в такому вимогливому та оперативно важливому секторі підкреслює серйозну нестачу в Росії надійних бойових підрозділів,

– йдеться у повідомленні.

До речі, аналітики ISW зазначають, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 12 травня, видно, як російські загарбники втікають від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища. Це приблизно за 4 кілометри на північний захід від Бахмута.

Шалені втрати ворога за добу

За минулу добу наші воїни "задвохсотили" ще 590 російських загарбників. Загалом російська армія в Україні втратила вже 198 260 своїх солдатів.

Окрім людей, Росія втрачає також багато техніки. З 24 лютого 2022 року на металобрухт перетворилося: