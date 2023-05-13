В последние четыре дня подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады России покинули свои позиции на подступах к Бахмуту. Это подтвердила и британская разведка.

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О чем это свидетельствует

Украинские силы вернули себе как минимум километр территории. Для России этот участок фронта имел тактическое значение, поскольку это плацдарм на западной стороне канала Донецк-Донбасс.

В то же время, разведка отмечает, что 72 бригада, которая является частью российского 3-го армейского корпуса, была ограниченно готова к боям. Ее опрокидывание на фронт свидетельствует о проблемах в российской армии.

Ее развертывание в столь требовательном и оперативно важном секторе подчеркивает серьезную нехватку в России надежных боевых подразделений.

– говорится в сообщении.

Кстати, аналитики ISW отмечают, что на геолокационных кадрах, опубликованных 12 мая, видно, как российские захватчики бегут от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища. Это примерно в 4 километрах северо-западнее Бахмута.

Безумные потери врага за сутки

За прошедшие сутки наши воины "задвухсотили" еще 590 российских захватчиков. В общей сложности российская армия в Украине потеряла уже 198 260 своих солдат.

Кроме людей Россия теряет также много техники. С 24 февраля 2022 года в металлолом превратилось: