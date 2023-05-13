В последние четыре дня подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады России покинули свои позиции на подступах к Бахмуту. Это подтвердила и британская разведка.
Смотрите также Нехватка оружия сказывается: британская разведка рассказала, чем и почему Россия теперь бьет по Украине
О чем это свидетельствует
Украинские силы вернули себе как минимум километр территории. Для России этот участок фронта имел тактическое значение, поскольку это плацдарм на западной стороне канала Донецк-Донбасс.
В то же время, разведка отмечает, что 72 бригада, которая является частью российского 3-го армейского корпуса, была ограниченно готова к боям. Ее опрокидывание на фронт свидетельствует о проблемах в российской армии.
Ее развертывание в столь требовательном и оперативно важном секторе подчеркивает серьезную нехватку в России надежных боевых подразделений.
– говорится в сообщении.
Кстати, аналитики ISW отмечают, что на геолокационных кадрах, опубликованных 12 мая, видно, как российские захватчики бегут от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища. Это примерно в 4 километрах северо-западнее Бахмута.
Безумные потери врага за сутки
За прошедшие сутки наши воины "задвухсотили" еще 590 российских захватчиков. В общей сложности российская армия в Украине потеряла уже 198 260 своих солдат.
Кроме людей Россия теряет также много техники. С 24 февраля 2022 года в металлолом превратилось:
- танков – 3751 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин – 7307 (+12) единиц,
- артиллерийских систем – 3095 (+27) единиц,
- РСЗО – 561 (+2) единицы,
- средств ПВО – 314 (+2) единицы,
- самолетов – 308 (+0) единиц,
- вертолетов – 294 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29) единиц,
- крылатых ракет – 970 (+0) единиц,
- кораблей/катеров – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6011 (+15) единиц,
- специальной техники – 402 (+9).