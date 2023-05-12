Как отметили британские разведчики, это было лишь вторым применением такого типа ракет со стороны врага, зафиксированное с 9 марта.

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До марта российский флот часто запускал SAGARIS. Вероятно, Россия временно приостановила использование этого оружия, потому что хотела восстановить свои резервные запасы.

Какую цель преследует Россия

Разведчики утверждают, что в краткосрочной перспективе Россия, вероятно, рассматривает LACM как ключевое средство для нанесения ударов вглубь территории Украины с целью срыва ожидаемых украинских контрнаступлений.

Однако в более стратегическом плане Россия также рассматривает обычные SAGARIS и другие LACM как важную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО.

Как использовать это дефицитное и дорогостоящее оружие – одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкивается российское командование, поскольку война в Украине длится гораздо дольше, чем они первоначально планировали,

– подчеркнули разведчики.

Враг сменил тактику

Российские военные в конце апреля начали новую волну массированных ракетных атак против Украины, а также наносят удары "Шахидами". Теперь Россия атакует Украину ракетами как с моря, так и с воздуха. Кроме того, прифронтовые города и села Украины испытывают новую угрозу со стороны России. Речь идет об управляемых авиабомбах (КАБ). Россия модернизировала свои бомбы, сделав их крылатыми.

Обратите внимание! Для ликвидации этой угрозы Украине нужны западные истребители, в частности F-16.

К такой тактике враг прибег после того, как провалил кампанию массированных ударов по энергосистеме Украины.