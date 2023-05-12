Россия атакует Украину ракетами как с моря, так и с воздуха и запускает "Шахиды" с Севера и Юга. Каким типом ракет и почему Россия массированно атакует Украину – читайте дальше в материале 24 Канала.

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Каким типом ракет Россия атакует Украину

Российские военные весной 2023 года для атак против Украины используют следующие типы ракет:

Следует отметить, что в материале говорится о массированных ракетных обстрелах. В то же время, Россия продолжает атаковать с "Искандеров" и С-300 населенные пункты вблизи линии разграничения. Это касается Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, прифронтовые города и села Украины испытывают новую угрозу со стороны России. Речь идет об управляемых авиабомбах (КАБ). Россия модернизировала свои бомбы, сделав их крылатыми. Для ликвидации этой угрозы Украине нужны западные истребители, в частности F-16. Дело в том, что сбивать КАБы – неэффективно, поэтому Украине нужно оттеснить российскую авиацию, чтобы та не могла сбрасывать авиабомбы. Пока российские самолеты могут сбрасывать КАБы, не заходя в зону поражения украинской ПВО.

Откуда Россия запускает ракеты по Украине

Каспийское море,

Мурманская область России,

Рязанская область России,

оккупированный Крым.

Какими самолетами Россия атакует Украину

Самолеты стратегической авиации Ту-95 да Ту-160 (несут ракеты Х-101/Х-555);

бомбардировщики Ту-22М3 (несут крылатые ракеты Х-22)

истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31К (несет ракету "Кинжал")

Хронология ракетных обстрелов и направление атак

28 апреля 2023 года – около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555.

1 мая 2023 года – около 02:30 оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

Показываем на карте авиабазу "Оленья"

В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожены 15 ракет.

4 мая 2023 года – во время массированной атаки "Шахидами" российские военные выпустили по Украине аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал". Около 02:30 в небе Киевщины ЗРК Patriot уничтожил "Кинжал", запущенный из МиГ-31К из Рязанской области России. Это первый в истории случай уничтожение ракеты типа "Кинжал".

Российская авиабаза "Дягилево" на карте

8 мая 2023 года – около 22:00 часов из носителей в Черном море противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр", направившихся на восточные регионы страны. Все восемь ракет были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Восток".

8 мая 2023 года – Россия подняла 7 самолетов Ту-22М3, которые выпустили до 8 крылатых ракет Х-22 по Одесской области. Оккупанты атаковали Одесскую область из района мыса Тарханкут в оккупированном Крыму.

Показываем на карте мыс Тарханкут

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что часть ракет долетела до Одесской области, в результате чего были поражены определенные объекты. Он сообщил, что остальные ракеты не достигли своих целей. Ракеты могли самоликвидироваться или упасть в результате моральной устарелости.

Обратите внимание! Ракета типа Х-22 – это сложная цель для сил ПВО, поскольку ее скорость составляет 4 – 5 тысяч километров в час. Ее запускают с очень большой высоты, и при заходе на цель она фактически пикирует как баллистика. Эту ракету могут сбить ЗРК, работающие в автоматическом режиме, в частности, немецкий Iris-T, норвежский NASAMS, американский Patriot или SAMP/T.

9 мая 2023 – ближе к 04:00 утра оккупанты совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95МС (район Каспия).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Центр" уничтожено 14 крылатых ракет, еще одна – в зоне ответственности Воздушного командования "Юг". Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

В общей сложности за две волны обстрела Украины 8 – 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555.

Как часто и откуда Россия атакует Украину "Шахидами"

Если из-за дефицита ракет Россия почти два месяца не атаковала Украину, то удары "Шахидами" практически не прекращаются. В основном россияне атакуют "Шахидами" из Брянской области (аэродром "Сеща") и восточного побережья Азовского моря.

29 апреля 2023 года – около 4 часов утра силами и средствами Воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины уничтожено два ударных БПЛА типа Shahed.

3 мая 2023 года – российские оккупанты совершили атаку Украины "Шахидами" с северного направления (Брянская область) и с Юга – восточное побережье Азовского моря.

Всего оккупанты применили до 26 ударных дронов Shahed-136/131. Украинским военным удалось уничтожить 21 ударный БПЛА.

4 мая 2023 года – враг атаковал "Шахидами" с северного направления (Брянская область) и с Юга – восточное побережье Азовского моря. Оккупанты применили до 24 Shahed-136/131. В этот раз украинские защитники уничтожили 18 ударных БПЛА.

5 мая 2023 года – ночью враг применил два ударных БПЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Оба беспилотника уничтожены в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".

6 мая 2023 года – ночью противник атаковал "Шахидами" с южного направления – восточное побережье Азовского моря. Оккупанты применили восемь Shahed-136/131. Все дроны были уничтожены силами и средствами Воздушного командования "Восток"

8 мая 2023 года – противник атаковал Киевщину Shahed-136/131, применив 35 БПЛА. Оккупанты атаковали с северного направления – аэродром Сеща (Брянская область). Украинские военные уничтожили все дроны.

Показываем аэродром "Сеща" на карте

9 мая 2023 года – около 23:30 на восточном направлении подразделениями ПВО Воздушного командования "Восток" уничтожено три вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131.

Терроризм, отчаяние, попытка остановить контрнаступление: почему Россия атакует Украину

Официальные лица в Киеве называют разные причины массированных ракетных обстрелов и ударов "Шахидами".

В частности, президент Владимир Зеленский 9 мая заявил, что связывает увеличение ракетных обстрелов Украины в последние недели с тем, что военно-политическому руководству России нужно что-то "продавать своему обществу, потому что побед никаких нет".

В частности, Зеленский сказал, что Россия не смогла захватить Бахмут до 9 мая. По словам президента, в России есть "прожорливое общество", которое поддерживает те или иные радикальные действия, а также радуется смертям мирных украинцев.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк 9 мая сказала, что Россия намеренно терроризирует украинцев. По ее словам, "враг будет продолжать терроризировать и направлять свои усилия для того, чтобы держать в напряжении население".

Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что оккупанты будут использовать ракетные удары, чтобы сорвать контрнаступление Украины.

Они пытаются накопить определенные запасы (ракет – 24 Канал) и подготовить их, чтобы попытаться сорвать наше наступление, но правда заключается в том, что они свели свои запасы почти до нуля.

– сказал Буданов.

Разведка Британии заявила, что Россия изменила тактику ракетных обстрелов

Восстановление ракетных ударов со стороны России проанализировали в разведке Минобороны Британии. В обзоре от 29 апреля и 3 мая говорится об изменении подхода оккупантов к ракетным ударам по сравнению с зимой.

В разведке предположили, что Россия отказалась от обстрелов энергетической инфраструктуры и пыталась попасть в резервные подразделения или вооружение, которое недавно передали Украине.

Также там отметили, что Россия неэффективно определяет цели и ставит потенциальную военную выгоду выше возможных побочных последствий атаки, как гибель гражданского населения.

Дело в том, что 28 апреля во время массированного обстрела Россия попала в жилой дом в Умани, в результате чего погибли более 20 мирных людей