Буданов заявил, что у России нет военного потенциала для еще одного мощного наступления. По словам руководителя ГУР МО, говорится о любой точке в Украине
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Россия пытается накопить ракеты, чтобы сорвать контрнаступление Украины
"На сегодняшний день у России нет никакого военного, экономического или политического потенциала, чтобы осуществить еще одну попытку серьезного наступления в любой точке Украины, – сказал он.
В то же время, Буданов подчеркнул, что для Украины может стать проблемой то, что Россия способна вести серьезные оборонные операции.
Кроме того, она (Россия – 24 Канал) вполне способна вести серьезные оборонные операции, и это именно та проблема, с которой мы сейчас столкнемся,
– отметил Буданов, вероятно, имея в виду ожидаемое контрнаступление Украины.
Глава ГУР сообщил, что запасы ракет в России иссякают почти до предела. Он в очередной раз сказал, что оккупанты будут использовать ракетные удары, чтобы сорвать контрнаступление Украины
"Они пытаются накопить определенные запасы (ракет – 24 Канал) и подготовить их, чтобы попытаться сорвать наше наступление, но правда состоит в том, что они свели свои запасы почти к нулю", – добавил Буданов.
Другие заявления Буданова о ситуации на фронте
- Недавно в интервью украинским СМИ Буданов сказал, что Россия не планирует начинать наступательные операции на каком-либо другом участке фронта. По его словам, практически на всех участках фронта оккупанты перешли в оборону.
- Как сказал глава ГУР МО, единственные места на фронте, где россияне пробуют наступления – это Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Но он подчеркнул, что это очень малые цели для такой большой армии, как в России.
- Руководитель разведки еще раз опроверг информацию об угрозе наступления из Белоруссии. Он сообщил, что Россия использует Беларусь как полигон для подготовки мобилизованных.
- Комментируя контрнаступление Сил обороны Украины, Буданов анонсировал, что в ближайшее время все увидят ожидаемые результаты. Глава ГУР МО считает, что Украина может в 2023 году деоккупировать Крым.