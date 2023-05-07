По крайней мере, глава ГУР Кирилл Буданов не подтвердил и не опроверг причастность Украины к подрыву Прилепина. Начальник украинской разведки прокомментировал российские обвинения в терроризме.

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Каждого виновного россиянина накажут

Буданов рассказал, что его пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. Но то, что российское правительство называет "терроризмом", у нас называют "деоккупацией".

Кремль считает, что ГУР стояло за серией дерзких и смертоносных атак на территории России. Среди них – августовское убийство в центре Москвы Дарьи Дугиной, дочери известного российского ультраправого теоретика Александра Дугина

На эти предположения глава ГУР ответил, что Украина будет бороться с российскими захватчиками до полной победы.

Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно в этом мире до полной победы Украины,

– сказал Буданов.

Напомним, что ранее глава ГУР обещал возмездие всем виновным россиянам. Он заверил, что у Украины достаточно собственных сил и средств, чтобы найти российских преступников, которые убивали или издевались над гражданами.

"Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира", – заявил Буданов.

Подрыв Прилепина: коротко