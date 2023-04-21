Кремлевские пропагандисты 21 апреля сообщили, что Кириллу Буданову предъявлено обвинение по четырем статьям, пишет 24 Канал. Также заочно арестованный в Москве руководитель ГУР МО объявлен в международный розыск.

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В России также заочно арестовали Грозева

"Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании в отношении Буданова К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в суде.

Что интересно, россияне в сети уже высмеивают решение о заочном аресте Буданова, поскольку понимают, что в этом нет никакого смысла.

Кроме того, Лефортовский суд заочно арестовал расследователя Христа Грозева на два месяца. Его обвиняют в незаконном пересечении границы.

Когда и где граница была пересечена, не уточняют. В случае заочного ареста, он может быть заключен под стражу с момента его экстрадиции на территорию России или задержания на территории страны.

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