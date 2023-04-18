Кирилл Буданов прогнозирует, что в границах 2023-2024 года будет происходить завершение войны.

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Журналисты спросили Кирилла Буданова, что будет происходить в Украине в 2023 и 2024 годах.

Вы слишком далеко хотите зайти в этом вопросе. То, что будет происходить – это завершение войны. Завершение войны восстановлением наших границ. Что будет происходить дальше – это уже вопрос не о войне идет. Это будет вопрос перестройки послевоенной Украины. Это совершенно другая тематика разговора,

– сказал он.

К слову, Буданов прогнозирует, что будущее контрнаступление Украины будет быстрым. Как это будет происходить, он комментировать отказался, ведь "глупость – раскрывать замысел россиянам". Тем временем оккупанты паникуют перед контрнаступлением ВСУ.

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