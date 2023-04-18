Кирилл Буданов прогнозирует, что в границах 2023-2024 года будет происходить завершение войны.
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Что ждет Украину в ближайшие 2 года
Журналисты спросили Кирилла Буданова, что будет происходить в Украине в 2023 и 2024 годах.
Вы слишком далеко хотите зайти в этом вопросе. То, что будет происходить – это завершение войны. Завершение войны восстановлением наших границ. Что будет происходить дальше – это уже вопрос не о войне идет. Это будет вопрос перестройки послевоенной Украины. Это совершенно другая тематика разговора,
– сказал он.
К слову, Буданов прогнозирует, что будущее контрнаступление Украины будет быстрым. Как это будет происходить, он комментировать отказался, ведь "глупость – раскрывать замысел россиянам". Тем временем оккупанты паникуют перед контрнаступлением ВСУ.
Россияне готовятся к украинскому контрнаступлению
- Спутниковые снимки показали, что в Запорожской области россияне вырыли окоп протяженностью в 70 километров.
- Руководитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский считает, что оккупанты вырыли такой окоп исключительно из-за страха украинского контрнаступления. Именно поэтому они так упорядочивают свои позиции и строят фортификационные сооружения, а также минируют территорию.
- Также перед контрнаступлением россияне массово сдаются в плен. В марте зафиксировали рекордное количество заявок.