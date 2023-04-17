В частности, Буданова спросили, как может произойти контрнаступление ВСУ. На что он ответил:
"К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я это сейчас сделаю – раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет".
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Буданов о контрнаступлении ВСУ
Его же попросили описать контрнаступление ВСУ каким-либо эпитетом.
Будет быстро,
– лаконично сказал Буданов о контрнаступлении ВСУ.
Контрнаступление ВСУ: главные новости
- Недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ничто не изменит планов Украины на контрнаступление. У Киева нет никаких секретов от партнеров.
- До этого Шмигаль говорил, что масштабное контрнаступление ВСУ может начаться летом. Наибольшее давление на начало операции происходит изнутри общества.
- Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что "слив" секретных документов Пентагона не помешает украинскому контрнаступлению. Он подчеркнул, что ущерб от слива понесла американская сторона, поскольку продемонстрировала свою "уязвимость".
- Кстати, российские террористы очень боятся контрнаступления ВСУ. Несколько дней назад британская разведка сообщила, что в Запорожском направлении оккупанты построили три линии обороны протяженностью 120 километров.
Почему все говорят о контрнаступлении 30 апреля
- Издание Newsweek опубликовало часть утечки "файлов Пентагона".
- Издание пишет о "дате планируемого контрнаступления" 30 апреля, однако она указана лишь как приблизительный срок готовности девяти бригад ВСУ, обучаемых НАТО. Причем, этот документ уже был среди первых проработан другими изданиями.