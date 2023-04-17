В частности, Буданова спросили, как может произойти контрнаступление ВСУ. На что он ответил:

"К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я это сейчас сделаю – раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет".

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Буданов о контрнаступлении ВСУ

Его же попросили описать контрнаступление ВСУ каким-либо эпитетом.

Будет быстро,

– лаконично сказал Буданов о контрнаступлении ВСУ.

Контрнаступление ВСУ: главные новости

Недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ничто не изменит планов Украины на контрнаступление. У Киева нет никаких секретов от партнеров.

До этого Шмигаль говорил, что масштабное контрнаступление ВСУ может начаться летом. Наибольшее давление на начало операции происходит изнутри общества.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что "слив" секретных документов Пентагона не помешает украинскому контрнаступлению. Он подчеркнул, что ущерб от слива понесла американская сторона, поскольку продемонстрировала свою "уязвимость".

Кстати, российские террористы очень боятся контрнаступления ВСУ. Несколько дней назад британская разведка сообщила, что в Запорожском направлении оккупанты построили три линии обороны протяженностью 120 километров.

Почему все говорят о контрнаступлении 30 апреля