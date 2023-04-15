Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон. Он прокомментировал публикации американских СМИ, что Украина якобы могла скрывать от США планы по контрнаступлению.

Кстати говоря Контрнаступление ВСУ могут провести летом, – Шмыгаль

Шмыгаль подчеркнул, что ничто не повлияет и не изменит наших планов на контрнаступление. Цель Украины – победа, то есть освобождение украинских территорий в границах 1991 года.

Контрнаступление ВСУ состоится скоро

Премьер-министр отметил, что украинская сторона глубоко уверена в своих намерениях.

Мы уверены в том, что контрнаступление состоится в ближайшее время. США абсолютно нас поддерживают,

– сказал Шмыгаль.

Он добавил, что мы нацелены на то, чтобы реализовать все планы и добиться победы.

Обратите внимание! Американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором писало, что в сеть попали военные документы НАТО и США. Утверждали, что якобы произошла "утечка данных" о контрнаступлении ВСУ. Однако Украина заявила, что такие сообщения – российская ИПСО.

Ранее Шмыгаль говорил о контрнаступлении летом

Премьер несколько дней назад заявлял, что масштабное контрнаступление ВСУ может начаться летом. Самое большое давление относительно начала операции происходит изнутри общества.

Он утверждал, что официальный Киев не испытывает давления со стороны партнеров, когда лучше начать активные операции. Однако от партнеров просят больше помощи. В частности танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику.