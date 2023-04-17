Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Тарас Загородний. По его словам, в сети все больше будут появляться разные поддельные документы.

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"Слив" документов имеет цель

Загородний убежден, что изначально это были оригинальные документы, попавшие в руки России. Впоследствии россияне использовали классический метод: 70% – истины в документе, 30% – лжи. В таком виде они обнародовали данные.

Они хотят показать, прежде всего, американцам, что США непосредственно участвуют в войне. То есть означает, что страны на грани ядерной войны, чем россияне всегда пугали. Конечно, следствием этого должно быть немедленное прекращение поставок оружия для Украины,

– отметил он.

Политолог предположил, что в дальнейшем можно будет увидеть вбросы о все большем количестве поддельных документов.

"Думаю, история будет развиваться. Также будет появляться много разных документов, которые кто-то будет дорисовывать, подделывать. Я считаю, что первый слив более или менее правдивый", – отметил Загородний.

Загородный об утечке документов: смотрите видео

Что известно о подозреваемом в "сливе"