Все предположения относительно планов украинских военных, в частности, по контрнаступлению, не имеют под собой никаких оснований. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Данилов заверил, что у ВСУ есть не один, даже не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте. Это ведь зависит от многих факторов, которые оценивают каждый день.

Мы осознаем все процессы, происходящие на фронте. Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе по контрнаступлению, не имеют под собой никаких оснований. Это все будет решаться в момент, когда будет приниматься окончательное решение,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Также он добавил, что все должны понимать, что у нас нет разговоров только о контрнаступлении. Нужно освободить все территории Украины до границ 1991 года. "До тех пор, пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может", – подытожил Данилов.

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