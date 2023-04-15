Все предположения относительно планов украинских военных, в частности, по контрнаступлению, не имеют под собой никаких оснований. Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Данилов заверил, что у ВСУ есть не один, даже не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте. Это ведь зависит от многих факторов, которые оценивают каждый день.
Мы осознаем все процессы, происходящие на фронте. Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе по контрнаступлению, не имеют под собой никаких оснований. Это все будет решаться в момент, когда будет приниматься окончательное решение,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Также он добавил, что все должны понимать, что у нас нет разговоров только о контрнаступлении. Нужно освободить все территории Украины до границ 1991 года. "До тех пор, пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может", – подытожил Данилов.
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Украина скрыла от США план будущего контрнаступления
- Заметим, что сразу после информации о "утечке" секретных документов в СМИ и сети заявили, что якобы там среди прочего были и данные о предстоящем контрнаступлении ВСУ. Впрочем, в ГУР заявили, что часть информации вообще ложная, а другая – из открытых источников.
- Позже западные издания сообщили, что США все же на самом деле не владеют и не владели информацией о будущем украинском контрнаступлении.
- Кстати, глава Пентагона Ллойд Остин заявил: "У них есть отличный план, но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана".
- Добавим, что секретарь СНБО уже рассказывал, что детали контрнаступления знают не больше 5 человек на планете.