Усі припущення стосовно планів українських військових, зокрема, щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Данілов запевнив, що ЗСУ мають не один, навіть не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті. Адже це залежить від багатьох факторів, які оцінюють кожного дня.
Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення,
– підкреслив секретар РНБО.
Також він додав, усі повинні розуміти, що у нас немає розмов тільки про контрнаступ. Треба звільнити усі території України до кордонів 1991 року. "До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може", – підсумував Данілов.
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Україна приховала від США план майбутнього контрнаступу
- Зауважимо, що одразу після інформації про "витік" секретних документів у ЗМІ та мережі заявили, що нібито там серед іншого були і дані про майбутній контрнаступ ЗСУ. Втім, у ГУР заявили, що частина інформації взагалі неправдива, а інша – з відкритих джерел.
- Згодом західні видання повідомили, що США все ж насправді не володіють і не володіли інформацією щодо майбутнього українського контрнаступу.
- До речі, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив: "У них є чудовий план, але тільки президент Зеленський і його керівництво справді знають усі деталі цього плану".
- Додамо, що секретар РНБО вже розповідав, що деталі контрнаступу знають не більше 5 людей на планеті.