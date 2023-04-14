Следовательно, утечка секретных документов вряд ли навредит Украине на поле бои. В то же время издание пишет, что украинскому оборонному ведомству все же "неприятно слышать" раскрыты подробности.

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Важно! Предварительно и украинские, и американские официальные лица заявили, что только Киев владеет информацией о боевых планах и других оперативных данных.

Если военные действия планируются, то о планировании спецоперации знает очень узкий круг людей.

– цитирует AP заместитель министра обороны Анну Маляр.

Вред от утечки данных таки значительный

Несмотря на это, в издании отметили, что могут разоблачиться материалы, которые потенциально нанесут больший вред и этого нужно предотвратить.

Так, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "секретность в одной жизненно важной сфере – планах Украины по любым предстоящим действиям по отпору российским войскам – остается незыблемой".

"У них есть отличный план, но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана", – сказал Ллойд, констатируя, что утечка данных не повлияет на планирование наступления ВСУ.

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Какие данные Минобороны неприятно слышно

В то же время в Минобороны Украины заявили, что раскрытые подробности "неприятно слышать".

"Есть много информации, не соответствующей действительности. А правдивая информация уже утратила свою актуальность", – сообщал Алексей Резников.

Он назвал утечку информации целенаправленной информационной операцией в пользу России с целью "снизить уровень доверия между союзниками".

К слову, 13 апреля федеральные следователи задержали 21-летнего Джека Тейшейру. Он – военнослужащий воздушной национальной гвардии, именно его подозревают в ливне секретных данных Пентагона.