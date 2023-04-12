Остин заявил, что Соединенные Штаты будут расследовать недавнюю утечку секретных документов, пока не будет найден ее источник.
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В США оценивают влияние утечки документов
"Мы продолжим расследование и перевернем каждый камень, пока не найдем источник утечки и его масштабы", – сказал Остин.
Следователи работают над тем, чтобы определить, какое лицо или группа могла иметь возможность и мотивацию обнародовать разведывательные отчеты. Сообщается, что "слив" документов может стать наиболее разрушительной утечкой правительственной информации США со времен публикации тысяч документов на сайте WikiLeaks в 2013 году.
Заместитель заместителя Минобороны по вопросам разведки и безопасности Миланси Гаррис возглавляет проверку Пентагона для оценки потенциального влияния утечки документов.
Некоторые из наиболее чувствительных "слитых" сведений якобы касаются военных возможностей и недостатков Украины. В одном из документов упоминается маленькое количество западных войск специального назначения в стране.
Министерство юстиции США открыло уголовное расследование по факту разглашения документов.
Утечка документов в США: что известно
- В начале апреля в сети опубликовали снимки якобы секретных документов Пентагона и НАТО, среди которых многое касается Украины. Уже 7 апреля Министерство обороны США начало расследование, которое может занять месяцы.
- В Пентагоне рассказали, что обнародована "чрезвычайно тайная и засекреченная" информация, что является очень серьезным риском для национальной безопасности страны.
- По данным СМИ, источник утечки секретных документов американская разведка может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США.
- Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что в США на данный момент нет информации. По его словам, некоторые из документов однозначно являются поддельными. По меньшей мере, на это указывают данные о потерях Украины и России, которые не совпадают с публикуемыми Украиной и западными партнерами.
- Утечка данных может быть российской ИПСО, цель которой сорвать контрнаступление Сил обороны Украины. Также целью "слива" документов могла быть попытка посеять зерно вражды между партнерами Украины. Однако в США уверили в полной поддержке Украины.
- В ГУР МО утечку данных связывают именно с Россией. В частности, оккупанты сейчас делают все, чтобы дестабилизировать ситуацию не только в информационной среде Украины, но и среди стран НАТО.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк тоже заявил, что за "сливом" данных стоят россияне. По его словам, если оккупанты пытаются создать вид, будто они что-то знают, – значит, они ничего не знают.
- На утечку данных отреагировал и Владимир Зеленский. Глава государства провел заседание Ставки Главнокомандующего, приоритетной темой которой было предотвращение утечки информации о планах ВСУ.