Остин заявил, что Соединенные Штаты будут расследовать недавнюю утечку секретных документов, пока не будет найден ее источник.

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В США оценивают влияние утечки документов

"Мы продолжим расследование и перевернем каждый камень, пока не найдем источник утечки и его масштабы", – сказал Остин.

Следователи работают над тем, чтобы определить, какое лицо или группа могла иметь возможность и мотивацию обнародовать разведывательные отчеты. Сообщается, что "слив" документов может стать наиболее разрушительной утечкой правительственной информации США со времен публикации тысяч документов на сайте WikiLeaks в 2013 году.

Заместитель заместителя Минобороны по вопросам разведки и безопасности Миланси Гаррис возглавляет проверку Пентагона для оценки потенциального влияния утечки документов.

Некоторые из наиболее чувствительных "слитых" сведений якобы касаются военных возможностей и недостатков Украины. В одном из документов упоминается маленькое количество западных войск специального назначения в стране.

Министерство юстиции США открыло уголовное расследование по факту разглашения документов.

Утечка документов в США: что известно