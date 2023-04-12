Так, в министерстве призвали с осторожностью относиться к обнародованной информации. Кстати, недавно Пентагон заявил, что это очень серьезный риск национальной безопасности страны.

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Минобороны Британии отреагировало на "слив документов"

Там заявили, что утечка якобы секретной информации США, которая получила широкую огласку, продемонстрировала серьезный уровень недостоверности.

Читателям следует быть осторожными и не воспринимать за чистую монету утверждения, которые могут способствовать распространению дезинформации,

– отметили в Минобороны Британии.

Важно! В "слитых документах" были ложные цифры по потерям в Украине и России. Однако это все – вражеское ИПСО.

"Слив секретных документов": все, что известно