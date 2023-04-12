Так, в министерстве призвали с осторожностью относиться к обнародованной информации. Кстати, недавно Пентагон заявил, что это очень серьезный риск национальной безопасности страны.
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Минобороны Британии отреагировало на "слив документов"
Там заявили, что утечка якобы секретной информации США, которая получила широкую огласку, продемонстрировала серьезный уровень недостоверности.
Читателям следует быть осторожными и не воспринимать за чистую монету утверждения, которые могут способствовать распространению дезинформации,
– отметили в Минобороны Британии.
"Слив секретных документов": все, что известно
- 7 апреля появились засекреченные военные документы по развитию армии Украины накануне анонсированного контрнаступления.
- Помощник главы Пентагона Крис Мигер заявил, что Министерство обороны США еще оценивает масштабы "слива" секретной информации. Однако там заявили, что эти данные были секретными.
- По словам Мигера, Минобороны США уже проводит мероприятия, чтобы определить, как и кому распространяется "слитая" информация и что она может содержать.
- Однако Мигер отказался комментировать, являются ли документы подлинными, заявив, что команда Пентагона работает над этой оценкой. Он отметил, что гуляющие в сети фотографии, похоже, содержат конфиденциальную информацию.
- Михаил Подоляк заявил, что таким образом Москва хочет сорвать украинское контрнаступление. По его мнению, эта информация действительно является блефом российской разведки.
- Спикер ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию не только в информационной среде Украины, но и в информационной среде государств-членов НАТО. Он назвал это вражеским ИПСО.