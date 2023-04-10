Все потому, что оперативно тактические данные и сценарии абсолютно отсутствуют в публичном пространстве. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет 24 Канал.
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Влияние документов на отношения с партнерами
Михаил Подоляк отметил, что военные Украины, политическое и политически-военное руководство государства умеют проговаривать любые вопросы на конфиденциальном уровне с партнерами. А ведь на этом и строятся отношения с ними.
Следовательно, "слитые" документы абсолютно психологически не влияют на отношения между Украиной и партнерами. Ведь между нашими государствами есть доверие, которое никуда не исчезнет.
Мы говорим, что это какие-то секретные или сверхсекретные документы, но это на самом деле аналитические оценки того, как нужно относиться, например, к проблематике Тайваня, или как нужно относиться к проблематике корейского полуострова, или как нужно относиться к тому, что у Украины недостаточно того или иного инструмента для ведения войны. Это нормальная аналитика и я не вижу, что это как-то должно подорвать наши взаимные отношения с партнерами,
– подчеркнул он.
"Слив" не раскрывает важные тайны по поводу контрнаступления
Также Михаил Подоляк подчеркнул, что сейчас Украина только готовится к контрнаступлению, происходит накопление резерва и ресурса, проговариваются цели. Также оцениваются ресурсы России, ее способность подтянуть дополнительные свои силы на линию фронта, оценивается возможное развитие событий в разных направлениях с точки зрения стратегии как таковой. Всего этого в открытом доступе нет, следовательно, "слитые" документы не могут раскрывать важные тайны о том, где, что и как будет делать Украина непосредственно на поле боя.
Также советник главы Офиса Президента обратил внимание на то, что эти документы, частично выглядящие как аналитические, говорят о том, что, например, Украине не хватает определенных средств ПВО. Однако при этом Украина об этом не раз сама заявляла публично.
Да, не хватает определенных средств ПВО, нам не хватает определенного количества ракет к тем средствам ПВО, которые у нас есть или к тем, которые мы получили. Мы ведь об этом постоянно и публично говорим. То есть я не вижу в этих документах что-то такое, чтобы имело вау-эффект,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
В то же время, по его мнению, эти документы имеют абсолютно конкретную информационную составляющую, о которой заботится Россия. Они должны были бы решить три проблемы:
- дискредитировать отношения между Украиной и другими партнерами или между США и другими партнерами, включая Украину,
- дать людям понять, что Россия контролирует определенные закрытые информационные потоки, обеспечивающие отношения между Украиной и партнерами относительно подготовки контрнаступления или оценки возможностей ресурсно вести контрнаступление,
- отвлечь внимание, ведь уже не первый день обсуждается не конкретика, а "элементы информационной составляющей, психологически влияющие на отношения и между нами внутренне в Украине, и между партнерами".
"Слив" информации о контрнаступлении ВСУ
- Впервые засекреченные военные документы по развитию армии Украины накануне анонсированного контрнаступления появились 7 апреля в соцсетях.
- После этого Михаил Подоляк заявил, что так Москва хочет сорвать украинское контрнаступление.
- Более того, по его мнению, эта информация на самом деле является блефом русской разведки.
- Спикер ГУР МО Андрей Юсов также заявил, что Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию не только в информационной среде Украины, но и в информационной среде государств-членов НАТО.
- Следует отметить, что позиция украинской стороны касается именно тех документов, которые связаны с Украиной. В частности, ложных данных по потерям с обеих сторон.