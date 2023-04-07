Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он утверждает, что после распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов – это фотошоп и "виртуальные псевдосливы".
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Оккупанты пытаются сорвать контрнаступление ВСУ
Москве очень хочется сорвать украинское контрнаступление. Но подлинные планы россияне увидят на поле. Скоро,
– говорится в сообщении.
Впоследствии Подоляк аргументировал свое мнение. Он утверждает, что если оккупанты пытаются создать вид, будто они что-то знают, – значит, они ничего не знают.
"Это блеф, пыль в глаза. Вы не владеете данными, а только пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на лиц, принимающих решение", – отметил чиновник.
Подоляк добавляет, что Россия ищет любые способы перехватить информационную инициативу, попытаться повлиять на сценарные планы контрнаступления Украины и испугать своей "осведомленностью".
Однако, по словам советника главы ОП, это лишь стандартные элементы оперативной игры российской разведки – ничего больше. Подоляк подчеркнул, что к реальным планам Украины эти информационные российские вбросы не имеют отношения.
Российская пропаганда снова играет в игры
Подоляк считает, что опубликованные данные скорее опираются на статистический анализ поставок, возможных оперативно-тактических замыслов, а также большой объем фиктивной информации.
Кроме того, должностное лицо говорит, что любая война предусматривает постоянные попытки разведорганов вражеской стороны получить доступ к наработкам Генерального штаба.
"И если бы Россия действительно получила реальные сценарные заготовки – она вряд ли бы обнародовала их. Ведь гораздо выгоднее заготовить собственные встречные ловушки, оставляя при этом другую сторону в незнании о собственном знании. В то же время, публикация сегодня – это безусловное доказательство исключительно оперативной информационной игры России", – подчеркнул Подоляк.
Что предшествовало
- В соцсетях недавно появились засекреченные военные документы, в которых подробно изложены планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
- Военные аналитики утверждают, что некоторые разделы документов, вероятно, изменили. К примеру, там завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших россиян. Это может указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы.
- Документы не содержат конкретных планов боевых действий. В частности, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако там говорится о нуждах украинской армии по состоянию на 1 марта. К примеру, уровень затрат боеприпасов HIMARS.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уже прокомментировал этот инцидент. По его словам, время от времени россияне пытаются показывать, будто они владеют всей информацией о наступлении ВСУ. Мол, наши войска истощены, а они готовы к удару.
- "Они начинают перечитывать статью полковника запаса России Михаила Ходаренко "Прогнозы кровавых политологов". Фактически как человек, имеющий нормальное военное образование и знавший примерно наши и их ресурсы, он все рассчитал", – заметил Череватый.