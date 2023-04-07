Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга объяснил, почему Украине так нужна современная авиация. 24 Канал.
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Чтобы наступление было успешным, нужно завоевать прежде всего преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе совершать наступательные действия под огнем вражеской авиации – это довольно сложно, мягко говоря,
– отметил Юрий Игнат.
Идти в наступление под огнем вражеской авиации – сложно
Спикер также добавил, что россияне продолжают атакующие действия на суше. Атаки с воздуха в основном осуществляются с кораблей: оккупанты используют управляемые авиационные бомбы и другое ракетное вооружение.
Мы ведем противовоздушное сражение, поражаем средства поражения, а иногда и вражескую авиацию, когда они приближаются близко к нашим границам. Поэтому говорить, что сейчас уже должно произойти контрнаступление без того, чтобы действительно усилить наше господство в воздухе, наше преимущество вряд ли возможно,
– объяснил спикер.
Украина все еще ждет решения по F-16
По его словам, сейчас Украина все еще продолжает получать усиление от стран Запада. Речь и о системах ПВО Patriot и Samp-T вместе с людьми, которые научились работать на этих комплексах.
"Да это усилит преимущество Украины в определенных регионах, где будет решено поставить те комплексы", - считает Игнат.
При этом он отметил, что хотелось бы скорейшего решения о предоставлении Украине современных многоцелевых самолетов поколения 4+. Речь идет, в частности, о F-16, ведь это действительно помогло бы нам быстро воплотить мечты в жизнь.