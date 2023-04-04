В понедельник, 3 апреля, одно из авторитетных американских изданий опубликовало анализ, в котором говорится, что в целом наше государство готово к весеннему контрнаступлению, хотя есть "но". И это – потенциальные потери в армии, поддержание ресурса для мотивации защитников.

Смотрите также Как Китай готовится к войне и мобилизации, спецтрибунал для Путина: о чем пишут западные СМИ

Когда будет контрнаступление?

Как пишут в New York Times, благодаря мощному оружию от партнеров были сформированы штурмовые подразделения и даже восстановлен батальон "Азов", что однозначно способствует приближению контрнаступательных операций.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что уже мае военнослужащие украинской армии могут пойти в атаку для освобождения территорий от оккупантов. Однако на каком направлении это произойдет – доподлинно неизвестно.

Везде есть признаки того, что оно (контрнаступление – 24 Канал) будет примерно через месяц,

– написали журналисты.

Также они констатировали, что в Украину продолжает прибывать новое западное оружие, которое будет крайне важно во время штурмов. Скажем, речь идет о немецких боевых танках Leopard 2 и американских бронетранспортерах для разминирования территорий.

К теме Смертельный зверь: все, что известно о танках Leopard и почему именно они нужны Украине

Все не так просто, как может показаться

Как рассказывают аналитики, тысячи украинских новобранцев учатся во вновь созданных подразделениях, предназначенных для наступательных действий. Также военное командование ВСУ бережет элитных солдат от активных боевых действий на Востоке нашего государства, чтобы предположительно отправить их на будущие штурмы пока еще временно оккупированных населенных пунктов.

Мы покрыты тремя сантиметрами камня (мы закалены в боях – 24 Канал),

– пишут в The New York Times со ссылкой на бойца Илью Самойленко.

Однако следует также принимать во внимание факторы, которые могут помешать успешным операциям. В частности, потенциальное контрнаступление станет испытанием для Украины на ее способность:

перевооружать и формировать батальоны;

сохранять мотивацию и маневровые навыки бойцов.

В случае успешного выполнения этого "экзамена" и освобождения территорий Запад окончательно убедится в том, что "величия" России не существует. Очевидно также, что это побуждает партнеров присылать нам больше оружия.

Поддержка Запада пока была надежной, но не гарантированной. К примеру, ожидается, что бюджет США на военную помощь закончится примерно до сентября. Высокопоставленный американский чиновник недавно назвал последний транш артиллерийских снарядов и ракет, отправленных Украине "последним отчаянным рывком",

– отметили в СМИ.

Где теоретически ВСУ могут пойти в наступление?

Вполне вероятно, что военные Вооруженных Сил пойдут в наступление на оккупированные территории вдоль побережье Черного и Азовского морей вплоть до Крыма, то есть в таком случае речь идет об освобождении левобережья Херсонщины и захваченной части Запорожья.

Однако не исключено, что приоритетным для наших военных во время этих контрнаступательных операций может быть деоккупация Луганщины и Донбасса.

Хотя и вместе с тем возможно и то, и другое. Поэтому все же загадывать заранее не стоит.

Смотрите также Фрайкоры, дивизия СС и "мясные атаки": где в истории искать реальный прототип ЧВК "Вагнера"

Вспомним к этой теме недавнюю публикацию Al Jazeera. В ней говорится, что для успеха на поле боя нашему государству понадобится серия контрнаступлений, а не одна успешная операция. Кроме того, аналитики согласны с тем, что если бы ВСУ не удалось достичь прогресса на фронте с западным оружием – это очень плохо, ведь может помешать будущим поставкам вооружения.