У понеділок, 3 квітня, одне з авторитетних американських видань опублікувало аналіз, у якому йдеться про те, що загалом наша держава готова до весняного контрнаступу, хоча є "але". І це – потенційні втрати у війську, підтримання ресурсу для мотивації захисників.

Дивіться також Як Китай готується до війни та мобілізації, спецтрибунал для Путіна: про що пишуть західні ЗМІ

Коли буде контрнаступ?

Як пишуть у The New York Times, завдяки потужній зброї від партнерів було сформовано штурмові підрозділи та навіть відновлено батальйон "Азов", що однозначно сприяє наближенню контрнаступальних операцій.

Разом з тим експерти прогнозують, що уже травні військовослужбовці української армії можуть піти в атаку задля звільнення територій від окупантів. Проте на якому саме напрямку це станеться – достеменно невідомо.

Скрізь є ознаки того, що він (контрнаступ – 24 Канал) буде приблизно через місяць,

– написали журналісти.

Також вони констатували, що в Україну продовжує прибувати нова західна зброя, яка буде вкрай важливою під час штурмів. Скажімо, йдеться про німецькі бойові танки Leopard 2 та американські бронетранспортери для розмінування територій.

До теми Смертельний звір: все, що відомо про танки Leopard і чому саме вони потрібні Україні

Усе не так просто, як може здаватися

Як засвідчують аналітики, тисячі українських новобранців навчаються в новостворених підрозділах, призначених для наступальних дій. Також військове командування ЗСУ береже елітних солдатів від активних бойових дій на Сході нашої держави, аби, ймовірно, відправити їх на майбутні штурми поки ще тимчасово окупованих населених пунктів.

Ми вкриті трьома сантиметрами каменю (ми загартовані в боях – 24 Канал),

– пишуть у The New York Times з посиланням на бійця Іллю Самойленка.

Однак слід також брати до уваги чинники, які можуть завадити успішним операціям. Зокрема, потенційний контрнаступ стане випробовуванням для України на її здатність:

переозброювати та формувати батальйони;

зберігати мотивацію та маневрові навички бійців.

У разі успішного виконання цього "екзамену" та звільнення територій, Захід остаточно впевниться у тому, що "величі" Росії не існує. Очевидно також, що це спонукатиме партнерів надсилати нам більше зброї.

Підтримка Заходу поки що була надійною, але не гарантованою. Наприклад, очікується, що бюджет США на військову допомогу закінчиться приблизно до вересня. Високопоставлений американський чиновник нещодавно назвав останній транш артилерійських снарядів і ракет, надісланих Україні "останнім відчайдушним ривком",

– зазначили у ЗМІ.

Де теоретично ЗСУ можуть піти в наступ?

Цілком імовірно, що військові Збройних Сил підуть в наступ на окуповані території уздовж узбережжя Чорного та Азовського морів аж до Криму – себто йдеться в такому разі про звільнення лівобережжя Херсонщини та захопленої частини Запоріжжі.

Однак не виключено, що пріоритетним для наших військових під час цих контрнаступальних операцій може бути деокупація Луганщини й Донеччини.

Хоча й разом з тим можливе і те, і те одночасно. Тому все ж загадувати наперед не варто.

Дивіться також Фрайкори, дивізія СС і "м'ясні атаки": де в історії шукати реальний прототип ПВК "Вагнера"

Згадаємо до цієї теми недавню публікацію Al Jazeera. У ній йдеться про те, що для успіху на полі бою нашій державі знадобиться серія контрнаступів, а не одна успішна операція. Окрім того, аналітики погоджують з тим, що якби ЗСУ не вдалось досягти прогресу фронті зі західною зброєю – то це дуже погано, адже може завадити майбутнім постачанням озброєння.