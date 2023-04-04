В Інститут вивчення війни, вашингтонському аналітичному центрі, вважають, аби отримати перевагу, Україні потрібно буде розпочати серію контрнаступів, а не один.

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"Поразка матиме глобальні наслідки"

В ISW зазначають, що операції мали б "подвійну мету". Зокрема, "переконати Путіна прийняти досягнутий шляхом переговорів компроміс або створити військові реалії, достатньо сприятливі для України, щоб Київ та його західні союзники потім могли фактично заморозити конфлікт самостійно, незалежно від рішень Путіна".

Джеймс Ніксі, керівник програми по Росії та Євразії Chatham House, мозкового центру в Лондоні, не сумнівається, що кожна сторона продовжуватиме "відривати одна від одної шматки" упродовж наступних місяців у надії отримати перевагу за столом переговорів.

Видання зазначає, що попереду може бути переломний період: "Якщо Україні не вдасться досягти прогресу на полі бою зі своєю західною зброєю, союзники можуть не захотіти надсилати більше дорогої техніки".

Ставки високі. Поразка України матиме глобальні наслідки, і не буде такої речі, як європейська безпека, як ми [зараз] її розуміємо,

— підкреслив Ніксі.

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У них ще є час піти, інакше ми їх знищимо, – Зеленський

Під час поїздки на Чернігівщину президент наголосив, що всі тимчасово окуповані території України будуть звільнені від загарбників. Володимир Зеленський зазначив, що не можна дати можливість російським терористам підготуватися до наших методів і кроків з деокупації.

"У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо", – наголосив український лідер.