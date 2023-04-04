Про це заявила представниця США при НАТО посол Джуліанн Смітт під час брифінгу, інформує 24 Канал. За її словами, можливий наступ російських загарбників не матиме успіхів.

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Ми очікуємо, що українці просуватимуться або почнуть власний весняний наступ упродовж ближчих тижнів,

– зазначила дипломат.

Смітт наголосила, що саме Україна визначатиме час та тактику дій щодо свого контрнаступу. Водночас вона підкреслила, що Росія також показує свої спроби розпочати новий наступ.

"Але схоже, що Росія зараз не має нічого конкретного, що дало б їй сподівання з точки зору значних перемог на полі бою", – додала Смітт.

Зверніть увагу! Є три умови для початку контрнаступу ЗСУ. Перша – це сприятлива погода. Друге – нам потрібно дочекатись всієї обіцяної союзниками зброї та броні. І третя причина – досягнути на деяких напрямках тактичної переваги: подавити ворожу артилерію та РСЗВ, знищити системи ППО.

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