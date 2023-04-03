На думку військового експерта Андрія Крамарова, західну авіацію Україна отримає раніше, ніж обіцяють партнери. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

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Ефективний контрнаступ неможливий без підтримки авіації

Наприкінці минулого року були продумані усі передумови для того, щоб ми отримали сучасну бронетехніку. Зараз вона дуже інтенсивно надходить в Україну. За словами выйськового експерта, одразу ж формуються й укомплектовуються підрозділи, в яких вона нестиме службу, утворюються бойові з'єднання, які воюватимуть на тактиках можливості застосування західної бронетехніки й артилерії.

Проте, акцентує Крамаров, усе це не може бути ефективно використане без підтримки авіації. Відомо, що літак F-16 є наймасовішим та надсучасним. Остання модифікація оснащена сучасною радіолокаційною системою, яка встановлена на винищувачах п'ятого покоління F-35. Також F-16 має понад 100 одиниць різного озброєння, зокрема, ракети повітря-повітря.

"Нам потрібна можливість використання саме озброєння та сучасних радіолокаційних систем", – підкреслив військовий експерт.

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Останнім часом на Заході знову заговорили про надання Україні винищувачів, про які ми тривалий час просимо. Як зауважує Крамаров, буває так, що ми хочемо отримати той чи інший вид озброєння набагато раніше, ніж передбачено у планах наших західних партнерів. Але зараз у нас є конкретні результати:

по-перше, наші пілоти, які випробували літаки, показали дуже гарні результати і підтвердили той факт, що вони готові набагато швидше опанувати цю техніку;

по-друге, Міністерство оборони показує готовність швидко створити інфраструктуру, що необхідна для використання цих літаків.

"Це два меседжі, які ми передаємо зараз. Наші пілоти – герої, вони є дійсно асами. Бійці воюють і здобувають перемоги над ворогом з ліпшою технікою та більшої її кількістю", – наголошує військовий експерт.

Росіяни справді мають перевагу у повітрі, тому нам недостатньо наземних зенітно-ракетних систем. Нам потрібна перевага у повітрі, зокрема, для початку контрнаступу. Її отримання зараз є ключовим питанням з точки зору нашого Міноборони й командування.

Тому ми, маючи певні результати тестувань і готовність до розгортання інфраструктури, кажемо: "Ні, давайте, будь ласка, літаки швидше",

– пояснив Крамаров.

Військовий експерт переконаний, що Україна отримає сучасні літаки значно раніше, ніж здається. Так, як це було з танками. "Нам казали, що танки будуть наприкінці літа, а ми вже бачимо їх у складі ЗСУ. Це ми побачимо і з літаками F-16", – підсумував Андрій Крамаров.

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