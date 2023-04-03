По мнению военного эксперта Андрея Крамарова, западную авиацию Украина получит раньше, чем обещают партнеры. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

Не упустите Украина нуждается в F-16: из-за промедления союзников погибают опытные пилоты, – The Telegraph

Эффективное контрнаступление невозможно без поддержки авиации

В конце прошлого года были продуманы все предпосылки, чтобы мы получили современную бронетехнику. Сейчас она очень интенсивно поступает в Украину. По словам военного эксперта, сразу же формируются и укомплектовываются подразделения, где она будет нести службу, образуются боевые соединения, которые будут воевать на тактиках возможности применения западной бронетехники и артиллерии.

Однако, отмечает Крамаров, все это не может быть эффективно использовано без поддержки авиации. Известно, что самолет F-16 самый массовый и сверхсовременный. Последняя модификация оснащена современной радиолокационной системой, установленной на истребителях пятого поколения F-35. Также F-16 имеет более 100 единиц разного вооружения, в частности, ракеты воздух-воздух.

"Нам нужна возможность использования именно вооружения и современных радиолокационных систем", – подчеркнул военный эксперт.

Крамаров о F-16 для Украины: смотрите видео

Почему активизировались разговоры о F-16 для Украины

В последнее время на Западе снова заговорили о предоставлении Украине истребителей, о которых мы долго просим. Как отмечает Крамаров, бывает так, что мы хотим получить тот или иной вид вооружения гораздо раньше, чем предусмотрено в планах наших западных партнеров. Но сейчас у нас есть конкретные результаты:

во-первых, наши пилоты, испытавшие самолеты, показали очень хорошие результаты и подтвердили тот факт, что они готовы гораздо быстрее овладеть этой техникой;

во-вторых, Министерство обороны показывает готовность быстро создать инфраструктуру, необходимую для использования этих самолетов.

"Это два месседжа, которые мы передаем сейчас. Наши пилоты – герои, они действительно асы. Бойцы воюют и одерживают победы над врагом с лучшей техникой и большим ее количеством", – тмечает военный эксперт.

Россияне действительно имеют преимущество в воздухе, поэтому нам недостаточно наземных зенитно-ракетных систем. Нам нужно преимущество в воздухе, в частности, для начала контрнаступления. Его получение сейчас является ключевым вопросом с точки зрения нашего Минобороны и командования.

Поэтому мы, имея определенные результаты тестирований и готовность к развертыванию инфраструктуры, говорим: "Нет, давайте, пожалуйста, самолеты побыстрее",

– объяснил Крамаров.

Военный эксперт убежден, что Украина получит современные самолеты гораздо раньше, чем кажется. Так, как это было с танками. "Нам говорили, что танки будут в конце лета, а мы уже видим их в составе ВСУ. То же самое мы увидим и с самолетами F-16", – подытожил Андрей Крамаров.

Союзники тянут, а мы теряем людей