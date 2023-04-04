Об этом заявила представитель США при НАТО посол Джулиан Смит во время брифинга, информирует 24 Канал. По ее словам, возможное наступление российских захватчиков не будет иметь успехов.

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США ожидают начала контрнаступления Украины

Мы ожидаем, что украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в течение ближайших недель,

– отметила дипломат.

Смит подчеркнула, что именно Украина будет определять время и тактику действий по своему контрнаступлению. В то же время она подчеркнула, что Россия также показывает свои попытки начать новое наступление.

"Но похоже, что у России сейчас нет ничего конкретного, что дало бы ей надежду с точки зрения значительных побед на поле боя", – добавила Смит.

Обратите внимание! Есть три условия для начала контрнаступления ВСУ. Первое – это благоприятная погода. Второе – нам нужно дождаться всего обещанного союзниками оружия и брони. И третья причина – достичь в некоторых направлениях тактического преимущества: подавить вражескую артиллерию и РСЗО, уничтожить системы ПВО.

Контрнаступление ВСУ: все, что известно