Об этом заявила представитель США при НАТО посол Джулиан Смит во время брифинга, информирует 24 Канал. По ее словам, возможное наступление российских захватчиков не будет иметь успехов.
Важно Полковник СБУ назвал основную задачу контрнаступления ВСУ
США ожидают начала контрнаступления Украины
Мы ожидаем, что украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в течение ближайших недель,
– отметила дипломат.
Смит подчеркнула, что именно Украина будет определять время и тактику действий по своему контрнаступлению. В то же время она подчеркнула, что Россия также показывает свои попытки начать новое наступление.
"Но похоже, что у России сейчас нет ничего конкретного, что дало бы ей надежду с точки зрения значительных побед на поле боя", – добавила Смит.
Контрнаступление ВСУ: все, что известно
- Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что российским захватчикам еще предстоит уйти с оккупированных территорий. По словам президента, все временно захваченные территории Украины будут освобождены. Он подчеркнул, что мы уничтожим всех террористов.
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские войска могут начать контрнаступательные действия уже в апреле – мае 2023 года.
- Однако россияне боятся контрнаступления ВСУ, который может начаться весной. Они пытаются обустраивать оборонительные рубежи и укреплять инженерные сооружения в Херсонской области.
- Кстати, ВСУ крайне нуждаются в современной авиации, чтобы начать мощное контрнаступление. Речь идет об американских истребителях F-16. По мнению военного эксперта Андрея Крамарова, западную авиацию Украина получит раньше, чем обещают партнеры.