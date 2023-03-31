Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.

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Россияне боятся контрнаступления ВСУ

Гуменюк рассказала, что на Юге оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ, в частности:

обустраивают оборонительные рубежи,

укрепляют инженерные сооружения,

постоянно меняют места дислокации.

Это говорит о том, что у них нет уверенности ни в командирах, ни в своих силах. Оккупантов до сих пор немало, однако у них не так много боеприпасов.

Запасы боеприпасов у военных РФ существенно снизились и это благодаря нашей боевой работе. Мы видим, что они переформатируются постоянно, меняют места дислокации, поскольку понимают, что до того как начнется то самое страшное контрнаступление, мы проводим целый ряд мероприятий, чтобы истощить их логистику,

– отметила руководитель пресс-центра.

По ее словам, силы обороны также работают, чтобы сократить численность российских военных. Это необходимо для того, чтобы подготовить захватчиков к соответствующим "правильным жестам", как между собой их называют украинские защитники.

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Общие потери России в Украине

С самого начала полномасштабной войны русская оккупационная армия несёт немалые потери. На утро 31 марта украинские защитники уже ликвидировали почти 173,5 тысячи вражеских военных.

Кроме этого, захватчики стремительно теряют технику, единица которой кое-где стоит миллионы долларов. В частности, наши бойцы испепелили:

танков – 3615 (+5 в сутки),

боевых бронированных машин – 6977 (+3),

артиллерийских систем – 2675 (+4),

РСЗО – 526,

средства ПВО – 278,

самолетов – 306,

вертолетов – 291,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2248 (+9),

крылатые ракеты – 911,

корабли/катера – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5521 (+3),

специальная техника – 294 (+3).

Обратите внимание! Данные партнеров Украины по потерям России в войне практически совпадают с теми, которые дает Генштаб ВСУ. Глава британского Минобороны Бен Уоллес со ссылкой на данные США заявил, что около 220 тысяч российских военных уже погибли или получили ранения.