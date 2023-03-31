С 24 февраля 2022 года враг потерял в Украине уже 173 360 солдат. В Генштабе ВСУ также рассказали, какие потери врага в технике.

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Потери врага в технике

танков – 3615 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 6977 (+3) ед,

артиллерийских систем – 2675 (+4) ед,

РСЗО – 526

средств ПВО – 278

самолетов – 306

вертолетов – 291

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248 (+9),

крылатых ракет – 911,

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 5521 (+3) ед,

специальной техники – 294 (+3).

Британия назвала ориентировочные потери России в войне против Украины

Данные партнеров Украины по потерям России в войне примерно совпадают с теми, которые дает Генштаб ВСУ. Глава британского Минобороны Бен Уоллес со ссылкой на данные США заявил, что около 220 тысяч российских военных уже погибли или получили ранения.

Расследователи установили, что на войне в Украине защитники ликвидировали около 2 тысяч российских офицеров. Однако реальные потери врага могут быть в 2 – 3 раза выше.

Больше всего было ликвидировано старших лейтенантов (617), капитанов (372) и лейтенантов (337).

В последнее время Россия терпит больше потерь под Бахмутом. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли недавно сказал, что под Бахмутом воюет 6 тысяч вагнеровцев. Описывая ситуацию, он отметил, что украинцы наносят наемникам много смертей и разрушений.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников подтверждал, что Россия может терять до 500 военных в сутки на Бахмутском направлении. По его словам, на этом участке Украина снизила российский наступательный потенциал. Это поможет нашим войскам удерживать линию фронта стабильной и даст время подготовиться к контрнаступлению.

На фоне потерь в иностранных СМИ появилась информация, что Владимир Путин после провального наступления планирует набрать еще 400 тысяч военных.