З 24 лютого 2022 року ворог втратив в Україні вже 173 360 солдатів. У Генштабі ЗСУ також розповіли, які втрати ворога у техніці.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3615 (+5) од,

бойових броньованих машин – 6977 (+3) од,

артилерійських систем – 2675 (+4) од,

РСЗВ – 526,

засоби ППО – 278,

літаків – 306,

гелікоптерів – 291,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+9),

крилаті ракети – 911,

кораблі /катери – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5521 (+3),

спеціальна техніка – 294 (+3).

Британія назвала орієнтовні втрати Росії у війні проти України

Дані партнерів України щодо втрат Росії у війні приблизно збігаються з тими, що дає Генштаб ЗСУ. Очільник британського Міноборони Бен Воллес з посиланням на дані США заявив, що близько 220 тисяч російських військових вже загинули або зазнали поранення.

Розслідувачі встановили, що на війні в Україні захисники ліквідували близько 2 тисяч російських офіцерів. Проте реальні втрати ворога можуть бути у 2 – 3 рази вищі.

Найбільше було ліквідовано старших лейтенантів (617), капітанів (372) та лейтенантів (337).

Останнім часом Росія зазнає найбільше втрат під Бахмутом. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі нещодавно сказав, що під Бахмутом воює 6 тисяч вагнерівців. Описуючи ситуацію, він зазначив, що українці завдають найманцям багато смертей і руйнувань.

Голова Міноборони України Олексій Резніков підтверджував, що Росія може втрачати до 500 військових за добу на Бахмутському напрямку. За його словами, на цій ділянці Україна зменшила російський наступальний потенціал. Це допоможе нашим військам утримувати лінію фронту стабільною і дасть час підготуватися до контрнаступу.

На тлі втрат в іноземних ЗМІ з'явилася інформація, що Владімір Путін після провального наступу планує набрати ще 400 тисяч військових.