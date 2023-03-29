OSINT-розслідувачі за допомогою відкритих джерел встановили, що на війні в Україні загинули щонайменше 2 тисячі російських офіцерів. Проте вони наголосили, що це лише ті випадки смертей, які їм вдалось підтвердити. А реальна кількість загиблих може бути у кілька разів вищою.

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Понад 2 тисячі офіцерів відправились на "концерт до Кобзона"

Розслідувачі за допомогою соціальних мереж встановили смерті майже 2 тисячі російських офіцерів. Вони брали інформацію з публікацій щодо похоронів та з некрологів рідних окупантів.

За допомогою такого пошуку станом на 28 березня 2023 вдалося встановити смерті двох тисяч ворожих офіцерів різних рангів.

Кого було ліквідовано

Найбільше було ліквідовано старших лейтенантів (617), капітанів (372) та лейтенантів (337).

Також ЗСУ відправили "на той світ" 260 майорів, 135 підполковників, 54 полковників, 4 генерал-майорів та 221 офіцера інших рангів.

При цьому журналісти зазначили, що це лише встановлена кількість ліквідованих російських офіцерів. Реальна кількість загиблих може бути у 2, а то й у 3 рази вищою.

Довідка. KIU опублікували поіменний список ліквідованих офіцерів країни-агресорки. Станом на 28 березня там 1 996 імен.

Втрати ворога на фронті