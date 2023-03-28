А від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося відправити на той світ 171 730 російських військових. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

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Окупанти втрачають техніку

З 24 лютого 2022 року ворожа армія втратила:

Танків – 3 602;

бойових броньованих машин – 6 966;

артилерійських систем – 2 653;

РСЗВ – 525;

засобів ППО – 277;

літаків – 305;

гелікоптерів – 291;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235;

крилатих ракет – 911;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502;

спеціальної техніки – 287.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 28 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Лиш за минулу добу на брухт нашим захисникам вдалося перетворити 7 танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 9 автомобілів і автоцистерн і 2 одиниці спеціальної техніки.

Наступ ворога не вщухає

Слід розуміти, що перед окупантами стоїть завдання вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. І вони не полишають зусиль втілити цей план Путіна у життя.

Як зазначають у Генштабі, основні наступальні зусилля ворога зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, а також Мар'їнському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають наразі за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку.

За минулу добу наші підрозділи Сил оборони відбили 62 атаки на цих напрямках. У Генштабі наголошують, що це стало можливим завдяки професійним і злагодженим діям наших захисників.

24 Канал запускає збір на понад 2 мільйони гривень для наших прикордонників. За ці гроші плануємо закупити 10 дронів і 10 тепловізорів. Українські прикордонники – герої, і їм потрібна наша допомога. І ми впораємося!