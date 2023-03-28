А від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося відправити на той світ 171 730 російських військових. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.
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Окупанти втрачають техніку
З 24 лютого 2022 року ворожа армія втратила:
- Танків – 3 602;
- бойових броньованих машин – 6 966;
- артилерійських систем – 2 653;
- РСЗВ – 525;
- засобів ППО – 277;
- літаків – 305;
- гелікоптерів – 291;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235;
- крилатих ракет – 911;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502;
- спеціальної техніки – 287.
Актуальна статистика втрат ворога станом на 28 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Лиш за минулу добу на брухт нашим захисникам вдалося перетворити 7 танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 9 автомобілів і автоцистерн і 2 одиниці спеціальної техніки.
Наступ ворога не вщухає
Слід розуміти, що перед окупантами стоїть завдання вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. І вони не полишають зусиль втілити цей план Путіна у життя.
Як зазначають у Генштабі, основні наступальні зусилля ворога зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, а також Мар'їнському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають наразі за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку.
За минулу добу наші підрозділи Сил оборони відбили 62 атаки на цих напрямках. У Генштабі наголошують, що це стало можливим завдяки професійним і злагодженим діям наших захисників.