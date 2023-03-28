А від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося відправити на той світ 171 730 російських військових. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

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Окупанти втрачають техніку

З 24 лютого 2022 року ворожа армія втратила:

  • Танків – 3 602;
  • бойових броньованих машин – 6 966;
  • артилерійських систем – 2 653;
  • РСЗВ – 525;
  • засобів ППО – 277;
  • літаків – 305;
  • гелікоптерів – 291;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235;
  • крилатих ракет – 911;
  • кораблів/катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502;
  • спеціальної техніки – 287.


Актуальна статистика втрат ворога станом на 28 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Лиш за минулу добу на брухт нашим захисникам вдалося перетворити 7 танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 9 автомобілів і автоцистерн і 2 одиниці спеціальної техніки.

Наступ ворога не вщухає

Слід розуміти, що перед окупантами стоїть завдання вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. І вони не полишають зусиль втілити цей план Путіна у життя.

Як зазначають у Генштабі, основні наступальні зусилля ворога зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, а також Мар'їнському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають наразі за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку.

За минулу добу наші підрозділи Сил оборони відбили 62 атаки на цих напрямках. У Генштабі наголошують, що це стало можливим завдяки професійним і злагодженим діям наших захисників.