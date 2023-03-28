А с начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет 171 730 российских военных. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.
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Оккупанты теряют технику
С 24 февраля 2022 года вражеская армия потеряла:
- Танков – 3602;
- боевых бронированных машин – 6 966;
- артиллерийских систем – 2 653;
- РСЗО – 525;
- средств ПВО – 277;
- самолетов – 305;
- вертолетов – 291;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2235;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5502;
- специальной техники – 287.
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 28 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
Только за минувшие сутки в металлолом нашим защитникам удалось превратить 7 танков, 13 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 19 БПЛА оперативно-тактического уровня, 9 автомобилей и автоцистерн и 2 единицы специальной техники.
Наступление врага не утихает
Следует понимать, что перед оккупантами стоит задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. И они не оставляют усилий воплотить этот план Путина в жизнь.
Как отмечают в Генштабе, основные наступательные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.
За прошедшие сутки наши подразделения Сил обороны отразили 62 атаки на этих направлениях. В Генштабе подчеркивают, что это стало возможным благодаря профессиональным и слаженным действиям наших защитников.